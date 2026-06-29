KAIST 신임 총장에 기계공학과 배충식 교수

탄소중립 동력공학 분야 권위자

한국과학기술원(KAIST) 신임 총장에 배충식 KAIST 기계공학과 교수가 선임됐다.

KAIST 이사회는 29일 서울 양재동 소재 KAIST 김재철AI대학원 양재산학캠퍼스에서 임시 이사회를 열고 배 교수를 제18대 KAIST 총장에 선임했다고 밝혔다.

배 신임 총장은 친환경 에너지 및 탄소중립 동력공학 분야의 권위자다. 서울대 항공공학과를 졸업하고 영국 임페리얼 칼리지 런던에서 기계공학 박사 학위를 받았다. 1998년 KAIST에 부임한 이후 기계항공공학부장, 공과대학 학장 등 주요 보직을 맡았다.

배 신임 총장은 한국공학한림원 정회원, 외교부 과학기술외교자문위원회 기후분과위원장 등을 역임하며 국가 과학기술 정책 수립에도 참여해 왔다. 세계자동차학회(SAE)에서 한국인 최초로 동력 부문 최고 석학회원에 선정됐으며, 두 차례 SAE 최우수논문상을 수상했다.

또한 자동차산업 발전과 국가 경쟁력 강화에 기여한 공로로 2021년 대통령 표창, 2024년 대한민국 국회 공로상을 받았다.

KAIST는 “배 신임 총장이 보유한 에너지·탄소중립 분야의 전문성과 정책 리더십을 바탕으로 미래 융합과학기술 연구를 선도하고, 세계적 연구중심대학으로서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

배 신임 총장은 교육부 장관 동의와 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 승인을 거쳐 제18대 KAIST 총장으로 최종 확정될 예정이다.