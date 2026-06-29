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본문 요약

가상자산 거래소 '빗썸'의 말바꾸기에 제동이 걸렸다.

빗썸의 이벤트 지원금을 지급받지 못한 소비자들에게 거래 수수료 10만원 면제를 통해 전액 배상하라는 집단분쟁조정 결과가 나왔기 때문이다.

한국소비자원 소비자분쟁조정위원회는 빗썸의 API 연동 이벤트 지원금 분쟁과 관련해 유의 사항을 뒤늦게 추가한 것은 새로운 지급 조건을 제시한 것에 해당한다며 이같은 결정을 내렸다고 29일 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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빗썸의 말바꾸기 이벤트 “거래수수료 10만원 면제해야”

입력 2026.06.29 13:38

  • 정유미 기자

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빗썸 홈페이지 캡쳐화면

빗썸 홈페이지 캡쳐화면

가상자산 거래소 ‘빗썸’의 말바꾸기에 제동이 걸렸다.

빗썸의 이벤트 지원금을 지급받지 못한 소비자들에게 거래 수수료 10만원 면제를 통해 전액 배상하라는 집단분쟁조정 결과가 나왔기 때문이다.

한국소비자원 소비자분쟁조정위원회는 빗썸의 API(응용 프로그램 인터페이스) 연동 이벤트 지원금 분쟁과 관련해 유의 사항을 뒤늦게 추가한 것은 새로운 지급 조건을 제시한 것에 해당한다며 이같은 결정을 내렸다고 29일 밝혔다.

앞서 빗썸은 지난해 11월 API 거래를 처음 이용하는 고객에게 거래 수수료 전액 페이백과 지원금 10만원을 주는 이벤트를 진행했다. API는 시세 조회, 자산 확인, 매수·매도 등 이용자가 자체 프로그램을 통해 자동으로 주문을 제출·관리할 수 있도록 하는 서비스다.

하지만 빗썸은 뒤늦게 ‘이벤트 혜택만을 목적으로 하는 1회성 거래를 제외한다’는 유의 사항을 추가했고 일부 소비자에 대한 지원금 지급을 거부했다. 이에 API 거래로 1회만 거래한 소비자들은 연동 지원금 10만원을 받지 못했다.

위원회는 빗썸의 ‘1회성 거래 제외’는 기존 공지사항의 구체화가 아닌 새로운 조건 제시라고 판단했다. 공지 변경 전 API 첫 거래를 한 신청인은 지원금 10만원의 지급을 기대할 수 있었던 만큼 이에 대한 배상이 필요하다고 봤다. 이에 지원금에 상당하는 빗썸 내 거래수수료 10만원을 면제하는 것으로 조정결정안을 내놨다.

빗썸이 조정 결정을 수락할 경우 조정절차에 참여하지 않은 이벤트 참여자들도 동일하게 배상받을 수 있다. 이벤트 전체 신청인이 약 3만명인 점을 고려하면 전체 배상 규모는 30억원에 이를 것으로 보인다.

집단분쟁조정은 당사자가 결정 내용을 수락하면 조정이 성립돼 법원의 확정판결과 동일한 효력(재판상 화해)이 발생한다.

한용호 위원장은 “이번 조정 결정이 사업자의 이벤트 운영에 대한 책임성과 투명성을 높이고 나아가 가상자산 시장에 대한 소비자 신뢰를 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

한편 위원회는 올 1월 ‘소비자피해 이슈 탐지 시스템’을 통해 빗썸 관련 소비자 피해를 조기 탐지하고 피해확산을 막기 위해 집단분쟁조정 신청자를 모집, 총 77명이 집단분쟁조정을 위원회에 신청했다.

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