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다음 달 1일 취임하는 예비 단체장들이 파격적인 소통·통합 행보를 펼치고 있다.

민 당선인은 단순한 집무공간 이동이 아닌 시민소통 기능을 시청사 1층에 일원화하기 위한 조치라고 말했다.

민 당선인은 "새로운 시장실은 기존의 권위적이고 폐쇄적인 시장실 이미지를 벗어나 시민과 물리적·심리적 거리를 좁힌 투명한 공간이 될 것"이라며 "장애인과 어르신 등 교통약자들의 접근성도 높여 누구나 편하게 찾는 열린시장실, 시민 중심의 열린시정을 구현할 예정"이라고 말했다.

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청사 1층에 시장실 배치·취임식에 역대 시장들 초청···예비 기초단체장들의 이례적 소통 행보

입력 2026.06.29 13:45

수정 2026.06.29 13:54

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  • 안광호 기자

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고양시청 전경. 고양시 제공

고양시청 전경. 고양시 제공

다음 달 1일 취임하는 예비 단체장들이 파격적인 소통·통합 행보를 펼치고 있다.

민경선 경기 고양시장 당선인은 시민 누구나 쉽게 시장실을 방문할 수 있도록 현재 2층에 있는 시장실을 1층으로 옮길 계획이라고 29일 밝혔다.

이에 따라 소통협력담당관과 비서실이 1층에 배치되고, 기존 시장실은 직원들이 사용할 수 있는 소회의실 등 회의 공간으로 활용할 예정이다. 원래 1층에 있던 정보공개실과 재산관리과 청사관리팀은 2층으로 옮기고 회계과는 외청으로 이전한다.

시장실 이전에 따른 예산 투입도 최대한 줄일 예정이다. 가벽 설치와 도배 등 최소한의 시설 개선만 진행하고, 기존 집기와 시설도 최대한 활용할 방침이다. 시장실 방호 인력은 1층으로 재배치하고 출입 관리 체계를 정비해 시민 개방과 청사 안전을 함께 확보할 방침이다. 공사는 7월 중 시작해 9월 말까지 마무리할 예정이다.

민 당선인은 단순한 집무공간 이동이 아닌 시민소통 기능을 시청사 1층에 일원화하기 위한 조치라고 말했다. 민 당선인은 “새로운 시장실은 기존의 권위적이고 폐쇄적인 시장실 이미지를 벗어나 시민과 물리적·심리적 거리를 좁힌 투명한 공간이 될 것”이라며 “장애인과 어르신 등 교통약자들의 접근성도 높여 누구나 편하게 찾는 열린시장실, 시민 중심의 열린시정을 구현할 예정”이라고 말했다.

손배찬 파주시장 당선인은 1일 취임식에 역대 전임 시장들을 전원 초청했다. 손 당선인은 “우리 시의 발전은 역대 시장님들의 헌신과 노력이 겹겹이 쌓여 만들어진 결과물”이라며 “지금처럼 국내외 경제가 모두 어려운 시기일수록 여야라는 이분법적 틀과 과거의 갈등을 넘어 오직 시민 삶을 지키기 위한 실용적이고 통합된 행정으로 나아가야 할 때”라고 말했다.

최현덕 남양주시장 당선인은 지난 16일부터 26일까지 진행된 시정 업무보고를 유튜브 채널 ‘최현덕TV’를 통해 실시간 중계했다. 업무보고에서는 민선 9기 시정 방향을 점검하고, 부서별 질의응답을 통해 주요 공약의 실효성 있는 이행 방안 등을 논의했다.

최 당선인은 “‘시민주권시대’에 맞게 업무보고 전 과정을 시민에게 공개했다”며 “보고 과정을 투명하게 공개하고 시민들의 피드백을 받아 민선 9기를 안정적으로 출범시킬 것”이라고 말했다.

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