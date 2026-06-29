암 환자 가족, 치료비 액수보다 ‘돈 걱정’ 때문에 더 힘들어

단순한 의료비 지출이 아니라 경제적 어려움 때문에 생긴 ‘심리적 스트레스’가 암 환자를 돌보는 가족의 건강을 가장 크게 위협하는 요인이라는 연구 결과가 나왔다. 또한 돌봄에 매인 탓에 발생하는 ‘사회적 고립’ 역시 보호자의 정신건강을 무너뜨리는 것으로 나타났다.

서울대병원 가정의학과 조비룡 교수, 완화의료임상윤리센터 유신혜 교수, 가톨릭대 심진아 교수 공동 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 국제학술지 ‘미국종합암네트워크저널’에 발표했다고 29일 밝혔다. 연구진은 진행성 암 환자 가족 200명을 대상으로 경제적 부담과 사회적 관계망이 보호자의 삶의 질, 불안·우울, 주관적 건강 상태에 미치는 영향을 분석했다.

항암 치료의 발전으로 암 환자의 생존 기간이 길어지면서 이들을 돌보는 가족이나 보호자의 경제적·사회적 부담도 함께 늘어나고 있다. 국민건강보험이 암 환자 의료비의 95%를 지원하지만, 건보 급여가 적용되지 않는 신약 항암제는 전액 환자가 부담해야 하며 사적인 간병비 부담도 크기 때문이다.

연구진은 이 과정에서 잘 드러나지 않은 보호자의 고충에 주목해 의료비·생활비 납부의 어려움으로 생긴 물질적 부담과 함께, 그에 따른 걱정과 통제감 상실 등 정서적 반응도 심리적 스트레스라는 항목으로 측정했다. 또한 친인척·이웃·친구와의 교류 빈도나 종교·여가 등 사회 활동 참여 여부 등 사회적 관계망이 미치는 영향도 함께 평가했다.

분석 결과, 실제 재정적 지출 액수보다는 경제적 어려움에서 비롯된 심리적 스트레스가 보호자의 건강에 더욱 광범위하고 강한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 심리적 스트레스가 높은 보호자는 그렇지 않은 보호자에 비해 삶의 질 저하 위험은 8.35배, 불안 위험은 7.44배, 주관적 건강 악화 위험은 3.77배, 우울 위험은 2.81배 높았다. 반면 단순한 물질적 부담 자체는 우울 위험만 2.67배 높이는 데 그쳤다.

사회적 고립도 보호자 건강을 위협하는 요인임이 확인됐다. 사회 활동에 참여하지 않는 보호자는 우울 위험이 3.77배, 주관적 건강 악화 위험 3.32배, 불안 위험은 2.49배 높았다. 친구와의 교류가 월 2회에 못 미치는 경우에도 삶의 질 저하 위험이 2.36배 높았다. 이와 반대로 사회적 연결을 유지하는 보호자일수록 경제적 어려움으로 인한 심리적 스트레스가 상대적으로 낮게 나타나, 사회적 관계망이 재정적 어려움의 영향을 완충할 수 있는 것으로 해석됐다.

다만 연구진은 이 연구가 한 시점에만 진행된 연구여서 인과관계를 밝히고 결과를 일반화하기에는 한계가 있으므로 향후 여러 번 반복해 연구를 시행할 필요가 있다고 설명했다. 조비룡·유신혜 교수는 “중증 환자를 돌보는 가족들은 자신의 일상과 사회적 관계를 뒤로 미루는 경우가 많다”며 “보호자의 삶의 질을 지키려면 경제적 지원에 더해 사회적 연결과 지지를 잃지 않도록 돕는 구체적인 지원 체계 마련이 시급하다”고 제언했다.