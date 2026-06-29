추미애 “취임 직후 ‘재정혁신·경기미래투자공사 설립’ T/F 가동”

추미애 경기도지사 당선인이 취임 직후 ‘재정 혁신’과 ‘경기미래투자공사 설립’을 위한 전담 조직을 만들겠다고 밝혔다.

도지사직인수위원회는 29일 경기신용보증재단에서 인수위의 그간 활동을 마무리하는 활동결과 종합 보고를 했다.

추 당선인은 모두발언에서 “인수위 활동 기간 제게 가장 크게 다가온 것은 경기도 재정의 엄중한 현실”이라며 “도민의 삶을 바꿀 좋은 정책은 차고 넘치는데 그걸 받쳐줄 곳간 사정이 넉넉지 않다”고 설명했다. 그는 이어 “보여주기식 사업은 과감히 덜어내고 민생안전, 돌봄과 일자리처럼 도민의 삶을 떠받치는 곳에 재원이 먼저 가게 하겠다”고 말했다.

추 당선인은 특히 “취임 직후 재정혁신TF를 가동해 재정을 진단하고 군살을 빼 재설계하는 한편 경기미래투자공사를 설립하기 위한 TF도 준비하겠다”며 “이를 통해 한 푼이라도 절약하고 그 돈을 투자재원으로 마련해서 제대로 일할 수 있는 곳에 재원이 스며들게 하겠다”고 강조했다.

추 당선인은 당선 직후부터 경기도의 열악한 재정 현실을 공개적으로 언급해왔다. 그는 지난 18일 인수위 출범 이후 첫 기자간담회에서 “경기도의 재정 상황이 파탄 지경”이라며 재정 상황을 고려한 현실성 있는 공약 추진 계획 마련과 신중한 조직 신설 검토를 인수위에 요구한 바 있다.

인수위는 현재 법인지방소득세의 절반을 경기도로 귀속시킨 뒤 일부는 도 세입으로 편입하고 나머지는 시군에 조정교부금 등 형태로 재교부하는 ‘공동 세원화’를 검토 중이다. 추 당선인은 이를 통해 “반도체 산업 발전과 관련 세입을 통해 청년 일자리와 주거 문제, 교통복지 강화도 조기에 해결할 수 있다”고 말했다.

이날 활동을 마무리한 인수위는 민선 9기 경기도정의 3대 원칙인 공정·혁신·포용의 각 분야에서 40개씩, 120대 정책 제안을 마련했다.