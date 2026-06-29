[속보]이 대통령 “서남권 대규모 투자로 압도적 반도체 공급…메가프로젝트, 직접 챙기겠다”

반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 등 삼각축 통해 ‘한국형 AI 생태계’ 구축 “균형발전과 기업수요 일치…손실 강요 아냐”

이재명 대통령은 29일 “서남권 등에 대규모 신규 투자를 통해 압도적인 반도체 공급 역량을 미리 확보해 나가야 한다”며 “청와대 안에 이 사업에 대한 직할 담당관을 두고 3대 메가 프로젝트를 제가 직접 챙기고 신속하게 집행하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 “반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터가 대도약을 위한 삼각 축”이라며 “이를 하나로 묶어서 속도감 있게 한국형 인공지능 생태계를 구축하는 일에 정부와 민간의 역량을 총결집해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “국정 2년 차 올해를 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체 불가 대한민국의 꿈이 시작되는 한 해로 꼭 만들겠다”며 “이를 위해서 가장 핵심적인 과제는 초격차 산업 강국으로의 대도약”이라고 했다. 그는 “어떤 나라보다 빠른 속도로 인공지능의 핵심 요소를 확보해야 한다”며 “폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰서 현재 진행 중인 생산 거점들을 빠르게 완성해야 한다”고 했다.

이 대통령은 “균형 발전과 새로운 인공지능·반도체 거점의 수요가 일치한다는 측면에서 이번 발표가 특별한 의미가 있다”며 “일각에서 우려하는 것처럼 기업들에 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철해내는 것이 아니라, 기업들이 손해 보지 않고 나은 전망을 가지고 투자할 수 있도록 정부의 역량을 대대적으로 투여하는 일이 바로 정부가 할 일”이라고 밝혔다.

이 대통령은 호남에 대규모 반도체 클러스터를 조성하는 이유에 대해 “호남 지역이 장기간 개발에서 소외된 것이 오히려 기회 요인이 된 측면이 있다”며 “전력과 용수, 값싼 용지가 풍부한 지역을 새로운 사이트로 개발해야 하는데, 우리 기업들이 3대 메가 프로젝트의 거점으로 지역을 선택한 이유도 바로 이 때문”이라고 했다.

이 대통령은 “전국 각지에 AI 데이터센터를 구축하는 일도 중요한 과제”라며 “피지컬 AI를 통해 현장에서 수집한 데이터가 다시 데이터센터로 모여서 산업혁신을 이끄는 선순환 체계를 구축할 때”라고 했다. 이 대통령은 “이러한 삼각 축이 톱니바퀴처럼 유기적으로 돌아갈 때 비로소 대한민국은 인공지능 혁명을 주도하는 전 세계적인 초격차 산업 강국으로 도약하게 될 것”이라고 밝혔다.