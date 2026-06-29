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[속보]종합특검, 국힘 김기현·권영진·윤상현 입건…윤석열 체포 방해 혐의

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본문 요약

권창영 2차 종합특별검사가 윤석열 전 대통령 체포 방해 혐의로 김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원을 추가 입건했다고 29일 밝혔다.

종합특검은 앞서 나경원 국민의힘 의원을 체포 방해 혐의로 입건해 수사하고 있다.

권영빈 특검보는 이날 경기 과천시 특검 사무실에서 브리핑을 열어 "윤 전 대통령의 체포를 방해한 의원 중에서 SNS나 언론 인터뷰를 통해 고위공직자범죄수사처 수사와 체포영장 집행이 부당하다고 적극 주장하면서 범행의 주도적 역할을 수행한 김기현·권영진·윤상현 의원에 대해 특수공무집행방해 혐의로 입건했다"고 밝혔다.

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[속보]종합특검, 국힘 김기현·권영진·윤상현 입건…윤석열 체포 방해 혐의

입력 2026.06.29 14:32

수정 2026.06.29 15:37

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김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원(왼쪽부터)이 29일 국회에서 열린 당 비공개 의원총회를 마친 뒤 회의장을 나서고 있다. 연합뉴스

김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원(왼쪽부터)이 29일 국회에서 열린 당 비공개 의원총회를 마친 뒤 회의장을 나서고 있다. 연합뉴스

권창영 2차 종합특별검사가 윤석열 전 대통령 체포 방해 혐의로 김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원을 추가 입건했다고 29일 밝혔다. 종합특검은 앞서 나경원 국민의힘 의원을 체포 방해 혐의로 입건해 수사하고 있다.

권영빈 특검보는 이날 경기 과천시 특검 사무실에서 브리핑을 열어 “윤 전 대통령의 체포를 방해한 혐의가 확인된 국민의힘 의원 중에서 SNS나 언론 인터뷰를 통해 고위공직자범죄수사처 수사와 체포영장 집행에 대해 부당성을 적극 주장하면서 범행의 주도적 역할을 수행한 김기현·권영진·윤상현 의원에 대해 추가 입건했다”고 밝혔다.

종합특검은 이들에 대해 특수공무집행방해 혐의를 적용했다. 권 특검보는 “지금까지 스크럼을 짜거나 출입을 방해한 행위들이 공무집행방해 혐의 유죄로 인정된 사례가 많이 있다”며 “그런 판례에 근거해서 볼 때 몸싸움은 없었으나 공무집행방해 행위가 있었다고 판단하고 있다”고 말했다.

권 특검보는 “앞서 내란특검에서는 (경찰청) 국가수사본부로부터 나 의원의 특수공무집행방해 고발 사건을 넘겨받은 뒤 하나도 수사하지 않고 갖고 있다가 각하 종결했다”고 덧붙였다.

권 특검보는 지난 24일 나 의원 측에 ‘오는 30일 오전 10시까지 대면 조사에 출석하거나 서면 조사에 응하라’는 출석요구서를 보냈지만 아무 응답이 없었다고 전했다.

권 특검보는 ‘나 의원을 서면조사만 할 계획이냐’는 질문에 “나 의원실에서 그렇게 한다고(서면조사에 응한다고) 해서 기다리고 있다”며 “국회의원을 강제 소환하는 것까지는 염두에 두지 않아 자발적 출석이나 서면 답변을 기다리는 상황”이라고 말했다.

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