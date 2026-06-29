고수온 피해 잦아진 양식장···전남, 대체어종 ‘부세’ 키운다

기후변화로 고수온 피해가 잦아지면서 전남도가 해상가두리 양식 대체어종으로 ‘부세’ 보급을 확대한다. 기존 주력 어종인 조피볼락 등의 폐사와 생산성 저하가 반복되자, 고수온에 강하고 성장 속도가 빠른 어종을 새로운 양식 품종으로 키우려는 것이다.

전남도해양수산과학원은 “지난 26일까지 여수 거문도와 완도 해상가두리 양식장에 부세 종자 20만 마리를 분양했다”고 29일 밝혔다.

부세는 30도 이상 고수온에서도 생존이 가능하고 성장 속도가 빠른 어종이다. 18~20개월 안에 300g 안팎으로 출하할 수 있어 양식 효율성이 높은 것이 특징이다.

전남지역 부세 양식은 그동안 여수 거문도와 고흥 내만 해역 등 일부 지역에서 소규모로 이뤄져 왔다. 최근 양식기술 개발 매뉴얼이 정립되면서 보급 기반이 넓어지고 있으며, 지난해에는 완도 지역에 처음으로 인공종자 10만 마리가 입식됐다.

종자 공급량도 늘고 있다. 전남 해상가두리 부세 종자 공급량은 2022년 1만5000마리에서 2023년 10만마리로 증가했고, 지난해부터는 매년 20만마리 규모로 공급되고 있다.

경제성도 확인되고 있다. 여수 화태·거문도와 고흥 해역 등에서 양식된 부세의 수협 위판가격은 2022년 350g 안팎 기준 ㎏당 6500원에서 올해 ㎏당 1만7867원으로 올랐다.

전남도해양수산과학원 영광지원은 2027년부터 민간 종자 생산을 위한 수정란 공급량을 기존 6000㏄에서 1만㏄ 이상으로 확대할 계획이다. 자체 종자 생산량도 30만마리로 늘려 부세 종자 공급 기반을 강화할 방침이다.

김충남 전남도해양수산과학원장은 “최근 고수온으로 어려움을 겪는 어업인들에게 부세가 실질적인 대체 품종이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 안정적인 종자 공급과 양식기술 지원을 통해 현장 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.