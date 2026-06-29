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풍수해·지진 재해보험 가입률 저조···행안부 “보험료 55~100% 지원” 가입 당부

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태풍과 대설, 지진 등 재난 피해를 입었을 때 피해 보상과 복구를 지원하는 풍수해·지진 재해보험의 가입률이 저조한 것으로 나타났다.

행정안전부는 지난달 말 기준 풍수해·지진 재해보험 가입률이 주택 34.9%, 농·임업용 온실 18.1%, 소상공인 상가·공장 4.6%으로 각각 집계됐다고 29일 밝혔다.

풍수해·지진 재해보험은 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진, 지진해일 등 재난으로 인한 피해를 보상하는 정책보험이다.

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풍수해·지진 재해보험 가입률 저조···행안부 “보험료 55~100% 지원” 가입 당부

입력 2026.06.29 14:39

  • 안광호 기자

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풍수해·지진 재해보험 가입률 저조···행안부 “보험료 55~100% 지원” 가입 당부

태풍과 대설, 지진 등 재난 피해를 입었을 때 피해 보상과 복구를 지원하는 풍수해·지진 재해보험의 가입률이 저조한 것으로 나타났다.

행정안전부는 지난달 말 기준 풍수해·지진 재해보험 가입률이 주택 34.9%(180만61건 중 62만9280건), 농·임업용 온실 18.1%(2만4395㏊ 중 4411㏊), 소상공인 상가·공장 4.6%(85만348건 중 3만9173건)으로 각각 집계됐다고 29일 밝혔다.

풍수해·지진 재해보험은 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진, 지진해일 등 재난으로 인한 피해를 보상하는 정책보험이다. 정부가 총보험료의 55%에서 최대 100%까지 지원하기 때문에 가입자가 부담하는 보험료는 적은 반면 피해 발생 시 보상 혜택은 크다.

예컨대 지난해 호우로 주택 전파 피해를 입은 가입자의 경우 1년간 보험료 1만1900원을 내고 약 8000만원의 보상을 받았다. 또 상가 침수 피해를 입은 소상공인 가입자는 1년간 보험료 6만3100원을 내고 약 5000만원의 보상금을 수령했다.

소상공인 가입자에게는 피해 보상 외에 소상공인시장진흥공단의 정책자금 대출 시 0.1%포인트 금리 우대, 지역신용보증재단의 일반보증 발급 시 수수료 인하(평균 1.0%→0.8%) 및 보증비율 상향(85%→90%) 등 추가 혜택도 받는다.

올해부터는 인접 지역에 기상특보가 발효되면 보상을 받을 수 있도록 피해 보상 인정기준이 완화됐다. 소상공인의 연간 보장한도도 사고당 보장한도의 2배인 1억원으로 늘어났다.

또 보험 만기가 1년이라 매년 재가입해야 했던 불편을 줄이기 위해 주택 가입자의 경우 별도 서류 없이 전화 확인으로 계약을 갱신하는 ‘재가입 특약’과 자녀가 고령 부모를 위해 대신 보험에 드는 ‘보험 선물하기’ 제도도 도입됐다. 풍수해·지진 재해보험 가입을 희망하는 국민은 7개 보험사와 중소기업중앙회를 통해 가입할 수 있다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “본격적인 우기가 시작되기 전 저렴한 비용으로 가정과 일터의 안전을 지킬 수 있는 풍수해·지진 재해보험에 적극 가입해달라”고 당부했다.

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