CJ올리브영, 북성수에 ‘뷰티 맨션’ 연다…K뷰티 생태계 획장

올리브영이 ‘올리브영N 성수’를 잇는 새로운 체험 특화 매장을 북성수에 선보이며 K뷰티 생태계 확장에 나선다.

CJ올리브영은 오는 30일 서울 성수에 체험형 뷰티 공간 ‘올리브영 뷰티 맨션 성수(뷰티 맨션)’를 연다고 29일 밝혔다.

올리브영 뷰티 맨션은 연무장길 중심의 K-뷰티 상권을 북성수까지 확장하고 글로벌 관광객에게 보다 깊이 있는 K-뷰티 경험을 제공하기 위해 기획됐다. 2024년 문을 연 올리브영N 성수가 글로벌 관광객들의 K-뷰티 거점 역할을 해온 만큼 뷰티 맨션은 K뷰티 심화 체험 콘텐츠를 강화한 새로운 공간으로 준비했다.

올리브영은 매장 내 브랜드 노출을 확대하는 동시에 외국인 고객을 성수 일대 쇼룸과 팝업스토어로 자연스럽게 연결해 상권 전체가 함께 성장하는 개방형 K-뷰티 생태계를 구축한다는 계획이다.

연면적 약 1653㎡(500평), 4개 층 규모의 뷰티 맨션은 고급 주택을 뜻하는 ‘맨션(Mansion)’ 콘셉트로 꾸며졌다. 층별 공간을 여러 개의 방 형태로 구성했으며 4층에는 뷰티 서적과 LP 청음 공간을 갖춘 휴식 공간도 마련했다.

1층에는 오픈라운지를 중심으로 숍인숍과 팝업스토어를 배치했다. 입점 브랜드들은 별도 매장 없이 신제품 출시나 주요 캠페인에 맞춰 브랜드 스토리와 대표 상품을 소개할 수 있다.

체험 콘텐츠의 전문성도 강화했다. 2층과 3층에는 각각 색조와 스킨케어 특화 서비스를 운영해 상품 체험은 물론 정밀 진단과 컨설팅까지 받을 수 있도록 했다.

신규 서비스도 선보인다. K뷰티 기기를 직접 체험하고 올바른 사용법을 익힐 수 있는 ‘뷰티 디바이스 스튜디오’를 신설하고 3D 피부 진단을 기반으로 피부 고민을 분석헤 맞춤형 K-더마 화장품을 추천하는 ‘어드밴스드 더마 컨설팅’도 운영한다.

이와 함께 인공지능(AI) 이미지 진단 기반 맞춤 메이크업 서비스 ‘컬러핏 터치’를 비롯해 ‘스킨·스칼프 컨설팅’, ‘퀵 터치 업’, ‘파인 유어 컬러’ 등 올리브영N 성수에서 소개한 체험형 서비스도 함께 선보인다.

뷰티 맨션은 오픈을 기념해 오는 30일부터 7월 4일까지 구매 금액에 따라 리유저블백과 파우치 등 굿즈를 증정하고 추가 할인 행사도 진행할 예정이다.