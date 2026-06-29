노동부, 폭발 사고 7명 사상 한화에어로스페이스 특별감독

고용노동부가 최근 폭발 사고로 7명의 사상자가 나온 한화에어로스페이스 대전사업장에 대한 특별감독에 나선다.

노동부는 29일 해당 사업장을 관할하는 대전지방고용노동청이 특별감독을 실시한다고 발표했다. 특별감독은 한 사업장에서 동시에 2명 이상 사망한 경우 실시한다.

대전노동청은 노동감독관 21명, 안전보건공단 인력 22명 등 43명을 투입해 사업장 내 모든 공실을 대상으로 안전관리 실태를 집중 점검할 방침이다.

화재·폭발 사고 예방을 위해 회사가 핵심 안전 조치를 이행했는지를 중점적으로 확인하고, 노동자 대표 등 현장 노동자 면담을 통해 산업안전 취약 요인 등을 점검한다.

노동부는 감독 과정에서 즉시 시정이 필요한 사항은 즉시 개선하도록 명령하고, 법 위반 사항이 발견되면 즉시 과태료를 부과하고 사법 처리하는 등 엄정 조치하겠다고 밝혔다.

노동부는 이번 감독과 별도로 방위사업청·소방청·국방과학연구소 등과 합동 점검반을 구성해 군용화약류 관리가 제대로 이뤄지고 있는지 점검하고 있다.

지난 1일 오전 대전 유성구 소재 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 작업자 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.