주변 해역에 중국 군함 출몰한 대만, 8월에 ‘침공 대비 훈련’

최근 대만 주변 해역에 중국 군함과 해경선 등이 지속적으로 출몰하는 가운데, 대만이 적의 무력 침공에 대비하는 대규모 훈련을 잇달아 실시하기로 했다.

29일(현지시간) 연합보 등 대만 언론은 소식통을 인용해 대만 국방부가 병력을 실제 동원하는 야외 기동훈련 등으로 이뤄진 ‘한광(漢光) 42호 훈련’을 오는 8월5일부터 9박 10일 일정으로 실시한다고 보도했다.

한광훈련은 적군의 무력 침공 상황을 가정해 격퇴 능력과 방어 태세를 점검하기 위한 훈련으로, 1984년부터 해마다 실시되고 있다. 대만 국방부는 훈련 공식 문서에서 적을 ‘공군(共軍·인민해방군)’으로 표기하고 있으나, ‘중국’이라는 국가명을 직접 명시하지는 않았다.

앞서 지난 4월 11∼24일에는 컴퓨터 시뮬레이션 기반 지휘소 훈련(CPX)이 진행했다. 특히 올해 CPX 훈련은 중국군의 회색지대 도발, 훈련에서 전쟁으로 급격한 전환 등 발생 가능한 모든 시나리오를 고려해 ‘합동전장모의모델’(JTLS) 시스템 방식으로 진행됐으며, 육·해·공 3군 작전급 이상 지휘소가 참여하는 워게임도 진행됐다.

소식통은 최근 양안(중국과 대만) 정세를 반영해 대만 국방부가 지속적으로 ‘훈련의 실전화’를 추진하고 있으며, 이에 따라 평시 주둔지에 있던 장병들이 전시 방어 진지로 이동해 전비 훈련을 진행 중이라고 연합보에 설명했다.

대만군이 지난 22일부터 닷새 동안 실시한 ‘즉각 전투 준비 태세 훈련’과 조만간 실시 예정인 ‘연합 방어 훈련’ 역시 한광훈련의 연장선으로 볼 수도 있다는 분석도 나온다. 대만 내 일부 학자는 현재 주력 전투부대의 인원 충원율이 약 70%에 불과한 상황에서, 이처럼 지속적이고 빈번한 고강도 훈련은 필연적으로 일선 장병의 피로와 부담을 증가시킬 수 있다고 우려했다.

최근 중국은 대만 주변 해역과 남중국해에서 군함 뿐 아니라 해경선과 각종 공무 선박을 활용해 전쟁과 평화 사이의 모호한 영역에서 압박하는 ‘회색지대 도발’ 수위를 높이고 있다. 지난 23일 로이터통신 등에 따르면 대만 국방부는 이날 중국의 최신·최첨단 항공모함 푸젠이 대만해협을 통과했다고 밝힌 바 있다.