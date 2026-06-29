[속보]삼성 이재용 “광주가 차세대 반도체 생산 후보지···HBM 공장은 충청권 집중 투자”

구미에 피지컬AI, 부산에 패키지 기판 투자 울산엔 차세대 전고체 배터리 등 투자 지속

이재용 삼성전자 회장은 차세대 반도체 생산 거점 후보지로 광주를 고려하고 있다고 밝혔다.

이 회장은 29일 오후 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 반도체 생산 능력 확대 필요성을 거론하며 “여러 지역 중에서 전력과 용수, 인력 확보, 여러 인프라 등 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다”고 밝혔다.

이 회장은 “기흥, 화성, 평택에 이어 용인 국가산단 투자 일정이 빨라졌고, 새로운 단지를 준비해야 할 시간이 앞당겨졌다”며 이같이 말했다.

이 회장은 또한 충청권에는 최첨단 패키징 기술 투자를 확대하고, 경북 구미에는 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI 투자를 집중하겠다고도 밝혔다. 삼성전기가 맡고 있는 최첨단 패키지 기판은 부산 공장을 중심으로 투자를 늘린다는 계획이다.

이 회장은 “인공지능(AI) 모델의 학습과 추론에 없어서는 안 될 고대역폭 메모리(HBM)는 반도체칩을 적층하는 최첨단 기술이 필요하고 메인 팹 수준의 공정을 요구한다”며 “HBM 팹(공장)은 기존의 반도체 후공정 팹과 함께 천안, 온양 등 충청권에 집중 투자하겠다”고 말했다.

아울러 경남 울산에는 삼성 SDI를 중심으로 차세대 전고체 배터리와 배터리에너지저장장치(BESS) 투자를 지속하고, 경남 거제에선 삼성중공업이 조선 사업 투자를 확대한다는 계획이다. 바이오 사업은 인천 송도에 집중 투자한다는 계획이다.

이 회장은 “기업과 정부, 지자체가 힘을 모으면 대통령께서 말씀한 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다”며 “저도 기업인의 한 사람으로서 일조하게 돼 영광으로 생각한다. 열심히 하겠다”고 말했다.