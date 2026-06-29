오늘의 인사-국무조정실 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇부이사관 승진 △국무조정실장실 김령석 △일반행정정책관실 성현국 △국정과제관리관실 박은경 △안전환경에너지정책관실 김완수 △공직복무관리관실 최영민 △총무기획관실 총무과 홍재승 △정부합동부패예방추진단 천정범 △규제총괄정책관실 이덕희 △국가기후위기대응위원회 사무처 신강민 △부동산감독추진단 김성훈 △범정부생명지킴추진본부 조승희 △심판조정과 이용형 △심판행정과 유진재 △국민통합위원회 국민통합지원단 이태정
■외교부 △국립외교원 교수부장 김수은
■지식재산처 ◇과장급 전보 △지식재산보호분석과장 조상흠 △기술유출특별사법경찰과장 이상돈 △특허심판원 심판장 강전관 한충희
■질병관리청 ◇과장급 승진 △충청권질병대응센터 운영지원과장 류시익 △경남권질병대응센터 〃 이영근 △국립마산병원 서무과장 신정환 ◇과장급 전보 △충청권질병대응센터장 이동한 △경북권〃 김옥수 △경남권〃 강차원 △검역정책과장 이승은 △결핵정책〃 김지영 △희귀질환관리〃 윤성희 △매개체분석〃 이상은 △동해검역소장 이영종
■기상청 ◇고위공무원단 임용 △수치예보센터장 하종철
■조달청 ◇과장급 전보 △시설사업국 공사입찰점검팀장 설명수
■국민체육진흥공단 ◇본부장 전보 <경륜경정총괄본부> △경륜경정총괄본부장 직무대리 최우녕 <공단본부> △경영혁신본부장 성욱제 △스포츠진흥〃 최규철 △스포츠컬처〃 정철락 ◇실장 전보 <공단본부> △스포츠인재실장 오정식 △투표권사업〃 김정훈 △투표권건전화〃 이도엽 △레거시사업〃 강기원 △파크텔사업〃 유은철 <경륜경정총괄본부> △건전홍보실장 이민수 △사업서비스〃 김홍규 △관악지사장 김미숙 △시흥〃 김한용 △동대문〃 고반석 △경정경주실장 백성봉 <한국스포츠과학원> △연구기획지원실장 임은경 △스포츠산업연구〃 김민수 ◇팀장 승진 <공단본부> △ESG경영팀장 안효진 △인재개발〃 우성희 △체육인공제사업〃 홍규식 △부정거래대응〃 민정미 ◇팀장 전보 <공단본부> △안전경영팀장 김동배 △유물연구〃 한은경 △재무관리〃 신상훈 △체육인복지〃 장경설 △국민체력사업〃 김대원 △스포츠인재육성〃 이은화 △지도자관리〃 김혜경 △스포츠시설〃 송재중 △산업진흥〃 김주필 △기술혁신〃 신혜정 △지역성장지원〃 정종태 △에콜리안영광지사장 유철승 △글로벌성장지원팀장 김진세 △관리〃 김은영 <경륜경정총괄본부> △재무회계팀장 허선호 △안전지원〃 변성천 △공정〃 류기범 △영업총괄〃 박남수 △경륜서비스〃 진기륜 △경정서비스〃 이영규 △부천지사장 신민우 △경륜선수지원팀장 구승모 △장비운영〃 정은주
■두산그룹 ◇신규임원(상무) 승진 △두산밥캣 고현구
■대신증권 ◇신규선임 △신디케이션본부장 박성훈 △Compliance부장 강경호
■에너지경제신문 △산업부장(부국장) 오유신 △자연자본시대 편집국장 선정수
■한국폴리텍대학 ◇학장 임용 △한국폴리텍Ⅱ대학 학장 김남기 △한국폴리텍Ⅴ대학 〃 박영기