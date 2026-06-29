[속보]SK 최태원 “서남권에 400조 반도체 신규 투자···국내 10년간 매년 100조씩 집행”

“AI데이터센터에 1000조원 반도체 공급에 1000조원 투자 용인 클러스터도 12년 당길 것”

최태원 SK그룹 회장은 호남 지역에 400조원을 투자해 신규 반도체 생산거점을 조성하겠다고 밝혔다. 최 회장은 SK그룹이 향후 10년간 매년 100조원씩 국내 투자를 지속하겠다고도 밝혔다.

최 회장은 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 메모리 공급 부족 해소를 위한 투자 필요성을 거론하며 “(여러 요건을) 만족할 것으로 기대되는 서남권에 400조 원을 투자해 새 클러스터를 조성하고자 한다”고 말했다.

최 회장은 또한 “2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터 계획을 12년 앞당기기로 했다”라며 “용인에 약 600조 원, 청주에 약 100조 원의 투자를 앞당겨서 실시하겠다”고 말했다.

최 회장은 이 같은 결정이 “글로벌 수요에 대응하기 위한 의사 결정”이라며 “리스크를 감안해서 실행 가능한 파이낸스 계획을 준비하고 있다”고도 말했다.

최 회장은 SK그룹의 국내 투자 계획과 관련해선 “향후 10년간 SK는 평균 (매년) 100조원 이상의 국내 투자를 계속 집행할 것”이라며 “AI 데이터센터 프로젝트에 약 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 약 1100조원을 계획하고 있다”고 밝혔다.

최 회장은 그러면서 “글로벌 AI 생태계를 리드(주도)하겠다”며 “AI의 미래를 대한민국에서 만들어나가겠다”고 말했다.