창간 80주년 경향신문

[속보]SK 최태원 “서남권에 400조 반도체 신규 투자···국내 10년간 매년 100조씩 집행”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최태원 SK그룹 회장은 호남 지역에 400조원을 투자해 신규 반도체 생산거점을 조성하겠다고 밝혔다.

최 회장은 29일 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 메모리 공급 부족 해소를 위한 투자 필요성을 거론하며 " 만족할 것으로 기대되는 서남권에 400조 원을 투자해 새 클러스터를 조성하고자 한다"고 말했다.

최 회장은 또한 "2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터 계획을 12년 앞당기기로 했다"라며 "용인에 약 600조 원, 청주에 약 100조 원의 투자를 앞당겨서 실시하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]SK 최태원 “서남권에 400조 반도체 신규 투자···국내 10년간 매년 100조씩 집행”

입력 2026.06.29 15:09

수정 2026.06.29 15:53

펼치기/접기
  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

“AI데이터센터에 1000조원

반도체 공급에 1000조원 투자

용인 클러스터도 12년 당길 것”

최태원 SK그룹 회장은 호남 지역에 400조원을 투자해 신규 반도체 생산거점을 조성하겠다고 밝혔다. 최 회장은 SK그룹이 향후 10년간 매년 100조원씩 국내 투자를 지속하겠다고도 밝혔다.

최 회장은 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 메모리 공급 부족 해소를 위한 투자 필요성을 거론하며 “(여러 요건을) 만족할 것으로 기대되는 서남권에 400조 원을 투자해 새 클러스터를 조성하고자 한다”고 말했다.

최 회장은 또한 “2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터 계획을 12년 앞당기기로 했다”라며 “용인에 약 600조 원, 청주에 약 100조 원의 투자를 앞당겨서 실시하겠다”고 말했다.

최 회장은 이 같은 결정이 “글로벌 수요에 대응하기 위한 의사 결정”이라며 “리스크를 감안해서 실행 가능한 파이낸스 계획을 준비하고 있다”고도 말했다.

최 회장은 SK그룹의 국내 투자 계획과 관련해선 “향후 10년간 SK는 평균 (매년) 100조원 이상의 국내 투자를 계속 집행할 것”이라며 “AI 데이터센터 프로젝트에 약 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 약 1100조원을 계획하고 있다”고 밝혔다.

최 회장은 그러면서 “글로벌 AI 생태계를 리드(주도)하겠다”며 “AI의 미래를 대한민국에서 만들어나가겠다”고 말했다.

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책 발표 후 박수를 치고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책 발표 후 박수를 치고 있다. 연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글