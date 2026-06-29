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본문 요약

국내 주요 상장 바이오헬스케어 기업의 올해 1분기 매출과 수출 규모가 커졌다는 조사 결과가 나왔다.

상장 바이오헬스케어 기업에서 근무하는 인력도 4만7951명으로 4.5% 늘었고, 연구개발 인력은 7974명으로 3.0% 증가했다.

이번 조사는 한국바이오협회가 한국거래소 산업지수 가운데 바이오헬스케어 부문에 포함된 82개 공시 기업을 대상으로 진행했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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상장 바이오헬스케어 기업 매출 16% 증가…AI에 미래 달렸다

입력 2026.06.29 15:12

  • 손우성 기자

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한국바이오협회 1분기 동향조사 보고서

주요 기업 매출·수출·연구개발비 모두↑

“연구개발 성과 조기 사업화 여부 중요”

바이오USA 폐막…AI로 신약 개발 단축

지난 23일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오USA)에서 참석자들이 대화하고 있다. 로이터연합뉴스

지난 23일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오USA)에서 참석자들이 대화하고 있다. 로이터연합뉴스

국내 주요 상장 바이오헬스케어 기업의 올해 1분기 매출과 수출 규모가 커졌다는 조사 결과가 나왔다. 전 세계 인공지능(AI) 기반 시장에서의 경쟁력 확보가 향후 업계 성장의 관건이 될 것으로 보인다.

한국바이오협회가 29일 발표한 2026년 1분기 상장 바이오헬스케어 기업 동향조사 결과 보고서를 보면 주요 기업 1분기 매출 총액은 9조4680억원으로 집계됐다. 지난해 1분기와 비교해 16.0% 증가했다. 수출액은 4조1025억원으로 16.7% 늘었다.

조사 대상 기업의 1분기 영업이익률은 19.6%로 지난해 1분기보다 2.1%포인트 증가했다. 특히 연구개발비는 지난해 1분기보다 18.5% 증가한 1조395억원으로 나타났다. 연구개발에 대한 투자가 매출과 수출 확대로 이어졌다고 볼 수 있다.

상장 바이오헬스케어 기업에서 근무하는 인력도 4만7951명으로 4.5% 늘었고, 연구개발 인력은 7974명으로 3.0% 증가했다.

이번 조사는 한국바이오협회가 한국거래소 산업지수 가운데 바이오헬스케어 부문에 포함된 82개 공시 기업을 대상으로 진행했다. 분기 보고서를 바탕으로 인력과 연구개발비, 매출, 재무상태 등을 종합적으로 분석했다고 설명했다.

김은희 한국바이오협회 산업통계팀장은 “기업 성장 속도는 다소 둔화했지만 수익성 개선과 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다”며 “연구개발 성과의 조기 사업화 여부가 기업 성장의 중요한 변곡점이 될 것으로 전망한다”고 밝혔다.

업계에선 결국 AI 기술이 바이오헬스케어 시장 확장에 열쇠라고 보는 시각이 다수다. 최근 미국 샌디에이고에서 막을 내린 2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오USA) 최대 화두는 AI였다.

후보물질을 선정해 임상을 거쳐 실제 시장에 제품을 내놓기까지 보통 10년 이상 걸리는 신약 개발 과정을 AI가 대폭 간소화할 수 있다는 주장이 올해 바이오USA에서 여러 차례 강조됐다. 현재 AI로 신약을 발굴해 최종 허가를 받은 사례가 없지만 시장을 선점하기 위한 업체들의 경쟁은 이미 치열하게 펼쳐지고 있다.

국내에선 SK바이오팜이 AI 기반 신약 개발 기업 인실리코 메디슨과 중추신경계(CNS) 질환 치료제 개발을 위한 연구개발 협력 계약을 체결했다. 셀트리온은 바이오USA에서 AI 기반 신규 타깃 발굴, 차세대 다중항체 설계 등 AI 기반 신약 개발 역량을 선보였다.

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