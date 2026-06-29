7월1일 출범, 주민생활 급격한 영향은 없어

광주광역시와 전라남도가 30일 역사 속으로 사라진다. 전라남도는 1896년 조선이 13도 체제로 전환 된 지 130년, 광주시는 1986년 직할시 승격 40년 만이다.

광주와 전남주민들은 다음 달 1일부터 ‘전남광주통합특별시’라는 새 주소를 사용한다. 교육청도 전남광주통합특별시교육청으로 출범한다. 전남광주통합시가 출범하지만 당장 시민 생활과 행정이 급격히 변화하지는 않는다. 달라지는 점을 질의응답 형태로 정리했다.

-주소는 어떻게 바뀌나.

“전남광주통합특별시가 광역 행정구역으로 표기된다. 기존 광주시 동구는 ‘전남광주통합특별시 동구’, 전남 화순군은 ‘전남광주통합특별시 화순군’이 된다. 도로명주소도 모두 전남광주통합특별시로 변경된다.”

-신분증은 재발급받아야 하나.

“주민등록증은 기존 신분증을 그대로 사용해도 된다. 다만 주민등록증 재발급을 원하면 무료로 발급할 수 있다. 우편번호와 시외전화 지역번호도 유지된다. 운전면허증도 그대로 사용하면 되며, 주소 변경 등을 위해 면허증을 새로 발급받으면 재발급 비용을 부담해야 한다.”

-경찰청과 경찰서는 어떻게 운영되나.

“기존 광주경찰청과 전남경찰청은 현행대로 운영된다. 각 경찰서의 관할 구역도 바뀌지 않고 자치경찰도 기존과 같이 활동한다.”

-지역 제한 입찰 조건은 어떻게 되나.

“각종 공사나 사업 입찰 중 지역제한 규정은 전남광주통합특별시 출범 3년간 기존 지역 제한 요건이 적용된다.”

-통합 이후 전남 학생이 광주지역 학교에 배정될 수 있나.

“혼란이 없도록 기존 학구 및 학교군은 현행 체제로 유지된다. 고등학교 배정 방식도 현행대로 시행된다.”

-거주지 이전 없이 전남 또는 광주로 전학이나 편입학을 할 수 있나.

“전학과 편입학은 학생과 보호자의 거주지가 전학하려는 지역으로 이전된 경우에만 가능하다.”

-학생교육수당이나 교복비 지원 등은 어떻게 되나.

“전남의 학생교육수당과 광주의 꿈드리미는 통합 이후에도 중단 없이 지원된다. 복지·교복비 등도 중단되지 않는다. 지역 간 차이가 있는 지원금은 단계적으로 통합한다.”