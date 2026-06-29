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본문 요약

광주광역시와 전라남도가 30일 역사 속으로 사라진다.

광주와 전남주민들은 다음 달 1일부터 '전남광주통합특별시'라는 새 주소를 사용한다.

전남광주통합시가 출범하지만 당장 시민 생활과 행정이 급격히 변화하지는 않는다.

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광역단체 바뀌지만 ‘주민증’ 그대로···전남광주통합시 ‘무엇이 달라지나

입력 2026.06.29 15:12

수정 2026.06.29 15:43

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  • 강현석 기자

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7월1일 출범, 주민생활 급격한 영향은 없어

윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)이 지난 26일 전남 나주시 전남광주대전환기획위원회에서 열린 전남광주통합특별시 출범준비 현장 점검 회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)이 지난 26일 전남 나주시 전남광주대전환기획위원회에서 열린 전남광주통합특별시 출범준비 현장 점검 회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

광주광역시와 전라남도가 30일 역사 속으로 사라진다. 전라남도는 1896년 조선이 13도 체제로 전환 된 지 130년, 광주시는 1986년 직할시 승격 40년 만이다.

광주와 전남주민들은 다음 달 1일부터 ‘전남광주통합특별시’라는 새 주소를 사용한다. 교육청도 전남광주통합특별시교육청으로 출범한다. 전남광주통합시가 출범하지만 당장 시민 생활과 행정이 급격히 변화하지는 않는다. 달라지는 점을 질의응답 형태로 정리했다.

-주소는 어떻게 바뀌나.

“전남광주통합특별시가 광역 행정구역으로 표기된다. 기존 광주시 동구는 ‘전남광주통합특별시 동구’, 전남 화순군은 ‘전남광주통합특별시 화순군’이 된다. 도로명주소도 모두 전남광주통합특별시로 변경된다.”

-신분증은 재발급받아야 하나.

“주민등록증은 기존 신분증을 그대로 사용해도 된다. 다만 주민등록증 재발급을 원하면 무료로 발급할 수 있다. 우편번호와 시외전화 지역번호도 유지된다. 운전면허증도 그대로 사용하면 되며, 주소 변경 등을 위해 면허증을 새로 발급받으면 재발급 비용을 부담해야 한다.”

-경찰청과 경찰서는 어떻게 운영되나.

“기존 광주경찰청과 전남경찰청은 현행대로 운영된다. 각 경찰서의 관할 구역도 바뀌지 않고 자치경찰도 기존과 같이 활동한다.”

-지역 제한 입찰 조건은 어떻게 되나.

“각종 공사나 사업 입찰 중 지역제한 규정은 전남광주통합특별시 출범 3년간 기존 지역 제한 요건이 적용된다.”

-통합 이후 전남 학생이 광주지역 학교에 배정될 수 있나.

“혼란이 없도록 기존 학구 및 학교군은 현행 체제로 유지된다. 고등학교 배정 방식도 현행대로 시행된다.”

-거주지 이전 없이 전남 또는 광주로 전학이나 편입학을 할 수 있나.

“전학과 편입학은 학생과 보호자의 거주지가 전학하려는 지역으로 이전된 경우에만 가능하다.”

-학생교육수당이나 교복비 지원 등은 어떻게 되나.

“전남의 학생교육수당과 광주의 꿈드리미는 통합 이후에도 중단 없이 지원된다. 복지·교복비 등도 중단되지 않는다. 지역 간 차이가 있는 지원금은 단계적으로 통합한다.”

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