공정위원장, ‘반도체 클러스터’ 발표한 날 삼성 상생협약식 참석

청와대가 호남 반도체 클러스터 조성 계획을 발표한 29일 주병기 공정거래위원장이 삼성그룹과 하도급업체 간 ‘상생협약 체결식’에 참석했다.

공정위는 주 위원장이 이날 오후 경기 수원시 삼성디지털시티에서 열린 협약식에 참석했다고 밝혔다.

행사에는 삼성전자·삼성디스플레이·삼성SDI·삼성전기·삼성SDS·삼성중공업·세메스·호텔신라·제일기획 등 12개 계열사 임원과 1·2차 협력사 임직원들이 자리했다.

주 위원장은 “엄중한 글로벌 경제 상황 속에서도 1·2차 협력사들과 손을 맞잡고 상생협력의 미래를 도모해주신 삼성그룹 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “국가 경제가 착취적 반칙 행위가 아닌 혁신과 상생을 통한 공정한 성장에 더욱 집중해야 한다”고 말했다.

그는 이어 “산업 생태계 경쟁력은 대기업 공급망에 속한 협력사의 경쟁력과 직결되는 만큼, 대기업과 협력사 간 상생은 더는 선택이 아닌 우리 경제의 지속 성장을 위한 필수 조건”이라고 말했다.

주 위원장은 또 “이번 상생협약을 통해 삼성의 상생 노력이 협력사의 상생 노력으로 막힘없이 이어지고, 대기업의 성과가 하위 협력업체에도 공정하게 분배되는 건강한 기업 생태계가 자리 잡는 시발점이 되길 기대한다”고 덧붙였다.

이번 협약에 따라 삼성은 1차 협력사에 대한 대금 지급 기한을 앞당기고, 명절 상여금도 조기 지급하기로 했다. 1·2차 협력사 역시 하도급업체에 마감 후 30일 이내 대금을 지급하기로 합의했다. 또 삼성은 총 3조5000억원 규모의 상생펀드를 조성해 협력사의 시설 투자, 기술개발, ESG 전환 등을 지원할 계획이다. 지난 5월 발표한 ‘2·3차 협력사 지원 및 산업재해기금 조성 방안’도 이번 협약에 포함됐다.

공정위는 이번 협약이 약 6700개 협력사에 적용될 것으로 보고 있다.

공정위원장이 대기업 상생 협약식에 참석하는 것은 이례적이다. 주 위원장은 지난달 건설업계 협약식에 참석한 데 이어 연이어 현장 행보를 이어가고 있다. 주 위원장은 다음 달 중 다른 대기업들의 상생협약식에도 연달아 참석할 예정인 것으로 알려졌다.