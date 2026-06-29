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장동혁 ‘비당권파 징계 예고’에 또다시 사퇴론…“징계 현실화하면 새로운 국면”

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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 비당권파 의원들 징계를 예고하자 비당권파는 다시 장 대표 사퇴론을 꺼내 맞섰다.

우 최고위원은 장 대표가 지난 26일 펜앤마이크 유튜브에 출연해 김재섭, 김용태 의원의 징계 가능성을 거론한 것을 언급한 뒤 "이들의 기여는 보이지 않고 지도부를 비판하고 있다고 그저 해당 행위하는 사람이라고 본다면 이미 균형 잡힌 시야가 아니다"라며 "당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 할 때라고 생각한다"고 말했다.

당권파 조광한 최고위원은 "정치인의 언어는 절제와 품격이 있어야 한다"며 아전인수적인 판단과 표현은 정치 신뢰를 깎아내린다"고 우 최고위원을 우회적으로 비판했다. 앞서 발언했던 당권파 김민수 최고위원은 다시 마이크를 잡고 "우 최고위원이 공개석상에서 국민들 다 보는데 당원들이 뽑은 당대표를 공개 모욕한 것 빼고 한 일이 특별히 기억나는 것이 없다"며 "지선 끝나고 비공개 최고위 나오는 꼴을 못 봤는데 자기 할 일을 무엇을 했느냐.

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장동혁 ‘비당권파 징계 예고’에 또다시 사퇴론…“징계 현실화하면 새로운 국면”

입력 2026.06.29 15:31

  • 박순봉 기자

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장동혁 국민의힘 대표가 비당권파 의원들 징계를 예고하자 비당권파는 다시 장 대표 사퇴론을 꺼내 맞섰다. 장 대표 사퇴 여부를 두고 지지부진한 설전만 이어지는 모양새다. 다만 징계가 현실화하면 의원들의 집단 반발로 갈등이 심화해 새로운 국면이 이어질 수 있다는 관측이 당내에서 나온다.

우재준 국민의힘 최고위원(오른쪽)이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 대표(왼쪽)가 발언하는 동안 무거운 표정을 짓고 있다. 박민규 선임기자

우재준 국민의힘 최고위원(오른쪽)이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 대표(왼쪽)가 발언하는 동안 무거운 표정을 짓고 있다. 박민규 선임기자

29일 국민의힘 최고위원회의에선 당권파와 비당권파의 설전이 공개회의부터 비공개회의까지 이어졌다. 우재준 최고위원은 “지도부가 원팀을 말하면서 기억나는 건 징계밖에 없다”며 “우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표는 내려와야 한다”고 말했다.

우 최고위원은 장 대표가 지난 26일 펜앤마이크 유튜브에 출연해 김재섭, 김용태 의원의 징계 가능성을 거론한 것을 언급한 뒤 “이들의 기여는 보이지 않고 지도부를 비판하고 있다고 그저 해당 행위하는 사람이라고 본다면 이미 균형 잡힌 시야가 아니다”라며 “당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 할 때라고 생각한다”고 말했다.

당권파 조광한 최고위원은 “정치인의 언어는 절제와 품격이 있어야 한다”며 아전인수적인 판단과 표현은 정치 신뢰를 깎아내린다”고 우 최고위원을 우회적으로 비판했다. 앞서 발언했던 당권파 김민수 최고위원은 다시 마이크를 잡고 “우 최고위원이 공개석상에서 국민들 다 보는데 당원들이 뽑은 당대표를 공개 모욕한 것 빼고 한 일이 특별히 기억나는 것이 없다”며 “지선 끝나고 비공개 최고위 나오는 꼴을 못 봤는데 자기 할 일을 무엇을 했느냐. 사퇴, 사퇴 얘기하는 (본인이) 사퇴하라”고 말했다.

회의가 비공개로 전환된 뒤에도 공방은 이어졌다. 장 대표는 “(투표용지 부족 사태에 대한) 재선거 특검을 할 생각을 해야지 사퇴만 얘기하냐”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 장 대표는 이후 페이스북에 비공개 최고위 때 “의총에서 어떤 결정을 하든, 최고위에서 누가 어떤 발언을 하든, 나는 사퇴하지 않는다”며 “최고위원 중 사퇴할 사람은 이 자리에서 사퇴하시라”고 말했다고 공개했다. 장 대표는 우 최고위원을 겨냥해 “결국 아무도 사퇴하지 않았다”고도 적었다.

우 최고위원은 최고위 후 기자들에게 “이 문제는 저만 이해하고 끝나는 게 아니라, 저와 같은 의문을 갖고 있는 많은 당원과 국민들이 있기에 공개적으로 목소리를 대변한 것”이라며 “(장 대표가) 공개적으로 설명해줘야 하는 문제”라고 말했다.

장 대표는 이날 오후 의원총회에는 불참했다. 이날 의총에서 징계 경고를 받은 의원들의 반발이 예상됐지만 장 대표가 불참하면서 갈등은 표면화되지 않았다. 한 국민의힘 의원은 이날 기자에게 “장 대표가 스스로 사퇴하지 않으면 방법이 없기 때문에 다수 의원들은 일단 두고 보자는 분위기”라며 “다만 실제로 의원들을 징계한다면 여러 의원들이 가만히 있지 않을 것이고 새로운 국면이 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “장 대표 스스로 사퇴론에 불쏘시개를 제공하는 꼴이 될 것”이라고 말했다.

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