손상 입원 원인 절반은 추락·낙상···교통사고보다 많았다

국내 입원환자 가운데 손상으로 입원한 환자가 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. 손상 원인의 절반 이상이 추락·낙상으로, 교통사고 등 운수사고보다 2배 이상 많았다.

질병관리청은 29일 손상으로 입원한 환자 특성을 분석한 ‘2024년 퇴원손상통계’를 발표했다. 퇴원손상심층조사는 손상예방관리정책 수립과 평가에 필요한 근거를 마련하기 위해 2005년부터 실시 중인 조사다. 조사 결과 2024년 전체 입원환자는 790만6523명이었고, 이 가운데 손상 입원환자는 122만9025명으로 전체의 15.5%를 차지했다. 이는 소화기계통 질환(11.9%), 암(11.4%)보다 높은 비중이다.

구체적인 손상 원인으로는 추락·낙상이 52.4%로 가장 많았다. 이어 운수사고 19.4%, 부딪힘 10.7% 순이었다. 10년 전과 비교하면 추락·낙상은 34.7%에서 52.4%로 17.7%포인트 증가했다. 반면 운수사고는 34.5%에서 19.4%로 15.1%포인트 줄었다. 손상 문제의 중심이 교통사고에서 낙상으로 옮겨가고 있는 셈이다.

추락·낙상으로 인한 입원율은 여성이 인구 10만명당 1366명으로 남성(932명)의 1.5배였다. 0~54세까지는 남성에서 더 많이 발생했지만, 55세 이후부터는 여성에서 더 많이 발생했다. 75세 이상 고령층의 추락·낙상 입원율은 0~14세의 15.8배였고, 특히 75세 이상 여성은 인구 10만명당 6468명으로 0~14세 여성(213명)의 30.4배에 달했다. 75세 이상 고령층의 사망자 비율도 65~74세보다 2배 이상 높았다.

어린이 손상에서도 추락·낙상이 가장 큰 비중을 차지했다. 0~12세 어린이 손상환자 입원율은 인구 10만명당 630명이었고, 이 가운데 추락·낙상은 294명으로 절반 가까이에 달했다. 성별로는 남아 손상 입원율이 여아보다 높았다. 추락·낙상과 부딪힘은 남아가 여아보다 각각 1.7배, 운수사고는 3배 많이 발생했다.

손상환자는 입원 기간도 길었다. 손상환자 평균 입원일수는 13.1일로 비손상 환자(6.9일)의 1.9배였다. 연령이 높아질수록 입원 기간도 늘어 0~14세는 5.9일이었지만 75세 이상은 17.1일이었다. 손상 원인별로는 추락·낙상이 14.7일로 가장 길었고, 운수사고 12.3일, 불·화염·열 11.6일 순이었다.

한편 청소년에서는 의도성 자해가 주요 위험 신호로 나타났다. 13~18세 청소년의 의도성 자해 입원율은 인구 10만명당 70명으로 청장년기(35명), 노년기(41명)보다 높았다. 2014년 28명에서 2024년 70명으로 10년 새 150% 증가했다. 특히 여성 청소년의 의도성 자해 입원율은 128명으로 남성 청소년(15명)의 8.5배였다.

임승관 질병관리청장은 “손상예방관리 정책의 과학적 근거를 바탕으로, 생애주기별 손상 특성과 취약군을 고려한 실효성 있는 예방관리 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.