‘주말 충돌, 주중 대화’ 미·이란 MOU 합의 후에도 되풀이···이유는

호르무즈 해협 통항 문제로 고조됐던 미·이란 갈등이 28일(현지시간) 미국의 대화 재개·군사 행동 중단 방침이 알려지며 진정되는 모양새다. 주말 증시 마감 후 격화한 충돌이 평일 증시 개장 직전 해소 국면으로 접어드는 이번 전쟁의 반복된 패턴이 되풀이됐다.

종전 양해각서(MOU) 파기 직전까지 내몰렸던 중동의 긴장은 당분간 임계점을 넘지 않은 상태로 지속할 전망이다. MOU 후속 협상 주도권을 쥐기 위해 국지적 충돌은 불가피하겠지만 미국은 미국대로, 이란은 이란대로 끝장을 볼 수 없는 이유가 있다.

내달 4일로 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 장례식을 앞둔 이란이 고강도 충돌을 자제할 것이라는 관측이 나온다. 이란은 이번 전쟁 직후인 지난 3월 하메네이의 장례행사를 계획했다가 전쟁이 계속되며 이를 한 차례 미뤘다. 그간 은둔해온 모즈타바 하메네이 최고지도자가 취임 후 처음으로 공개석상에 나타날지도 주목된다. 대규모 인파가 밀집한 추모식은 모즈타바 체제의 정통성을 확립하고 내부 결속을 다지는 계기로 활용될 여지도 있다.

이란은 하메네이 장례식에 큰 의미를 두고 있다. 모하마드 레자 아레프 이란 수석 부통령은 이날 내각 회의에서 “21세기에서 가장 중요한 사건이 될 수 있다”고 밝혔다. 그는 내달 3일부터 이란을 찾는 각국 대표단과 양자 회담을 계획하고 있다고 덧붙였다. 장례행사를 주관하는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 “이란은 순교한 혁명 지도자를 사랑하는 수많은 이의 공감, 희생, 동지애를 보여줄 것”이라며 “이란 국민은 장례 행사를 최대한 성대하게 여는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.

미국과 도널드 트럼프 미국 대통령은 확전을 자제할 이유가 뚜렷하다. 유가와 증시, 중간선거다. 트럼프 대통령은 이전부터 “내가 보고 싶지 않았던 것은 경제적 재앙”이라며 유가 급등과 주가 급락에 대한 부담을 드러내 왔다. 대통령의 전쟁 권한을 제한하는 내용의 ‘전쟁 권한 결의안’이 미 상·하원을 모두 통과하는 등 국내의 비판 여론이 급등하는 것도 큰 부담이다.

양국 모두 협상판 자체를 뒤집을 유인은 적다는 분석이 나온다. 그레고리 브루 유라시아그룹 수석 분석가는 양국의 이번 충돌이 “모두 상대방에게 큰 피해를 주지 못했다. 어느 쪽도 고강도 작전으로 전환할 준비는 돼 있지 않아 보인다”고 말했다. 국제위기그룹의 알리 바에즈 이란 담당 선임 분석가는 “분쟁 재개에 따른 막대한 경제적·군사적 비용은 양측 모두 MOU를 유지하려고 노력할 충분한 동기를 부여한다”고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.

전면전 또는 MOU 파기 수준까지 양측 갈등이 번지기는 어려울 것이라는 관측과 동시에, 진전 없이 협상이 공전하면서 국지적 충돌을 이어갈 것이란 전망도 있다. MOU 합의의 핵심 쟁점 사항인 레바논 남부에서의 이스라엘·헤즈볼라 충돌, 이란 핵 물질 처리 방안 등 호르무즈 해협 문제만큼 이견을 좁히기 어려운 사안이 남아있다. 스위스 제네바대학원 소속 이란 분석가 파르잔 사베트는 NYT에 “양국 협상단은 ‘이 문제는? 저 문제는?’ 하며 쟁점을 계속 옮겨다녀야 한다”며 “2차 회담에서 다룰 문제의 진전이 어려울 것이라는 뜻”이라고 말했다.