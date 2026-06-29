‘해골 다이아몬드 그 작가’ 데이미언 허스트, 국현 역대 전시 중 최고 흥행 기록썼다

관람객 54만명, 국립현대미술관 집계 이래 최다 62%가 20~30대···아시아 첫 개인전 의의

국립현대미술관(MMCA) 서울관에서 열린 영국 현대미술 작가 데이미언 허스트 개인전이 누적 관람객 54만명을 돌파하며 국립현대미술관 역대 최다 관람객 기록을 다시 썼다.

국립현대미술관은 지난 3월20일부터 6월28일까지 96일간 열린 ‘데이미언 허스트: 진실은 없어 그러나 모든 것은 가능하지’ 전시에 54만1889명이 찾았다고 29일 밝혔다. 이는 지난해 국립현대미술관 최고 흥행 전시였던 ‘론 뮤익’ 전시(53만3035명)를 넘어선 규모다. 국립현대미술관이 전시별 관람객을 집계한 2023년 이래 최다 관람객 수다. 일평균 관람객은 5645명으로 ‘론 뮤익’ 전시(5671명)와 비슷한 수준이었다.

이번 전시는 현대미술사에서 가장 논쟁적인 작가 중 하나인 데이미언 허스트의 아시아 첫 개인전이다. 허스트의 약 40년에 걸친 작업 세계 전반을 한자리에서 보여주는 대규모 전시로 개막 이전부터 관심을 모았다. ‘살아있는 자의 마음 속 죽음의 물리적 불가능성’, ‘신의 사랑을 위하여’ 등 대표작을 국내에서 한꺼번에 볼 수 있다는 점이 흥행의 주요 요인으로 꼽힌다. 삶과 죽음, 예술과 자본을 둘러싼 허스트의 논쟁적 작업 세계 역시 관람객의 호기심을 자극한 것으로 보인다. 다만 허스트의 작업이 예술과 자본의 결탁 논란과 함께 화제성에 지나치게 기대고 있다는 비판을 받아온 만큼, 공공미술관 전시로서 적절했느냐는 지적도 나왔다.

관람객 가운데 20∼30대가 62%를 차지해 젊은 층의 관심이 두드러졌다. 10대 관람객 비율도 12%로, 국립현대미술관 전시의 평균 수준(약 6%)을 크게 웃돌았다. 외국인 관람객 비율은 6.5%였으며 유럽(25%), 중국(24.7%), 미국(16.9%) 방문객이 큰 비중을 차지했다.

전시 개막 이후 국립현대미술관 신규 회원 가입자는 이전보다 3.3배 이상 늘었고, 미술관 공식 SNS 계정에 게시된 ‘데이미언 허스트’ 관련 게시물의 누적 노출 수는 725만여 건을 기록했다. 전시 연계 상품(굿즈) 구매객 수도 론 뮤익 전시보다 61% 증가했으며 판매액은 약 3배 늘었다.

김성희 국립현대미술관장은 “이번 전시를 통해 많은 국민이 데이미언 허스트의 예술 세계를 만나고 현대미술의 다양한 관점과 담론에 접근할 수 있었다는 점이 고무적”이라며 “앞으로도 국내외 현대미술 거장들의 전시를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.