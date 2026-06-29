노동당국, ‘7명 사상’ 한화에어로스페이스 대전사업장 특별감독

노동당국이 지난 1일 폭발 사고로 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장에 대한 특별감독에 들어갔다.

대전지방고용노동청은 29일부터 한화에어로스페이스 대전사업장을 대상으로 ‘화재·폭발 사고 예방을 위한 특별감독’을 실시한다고 밝혔다.

노동당국의 특별감독은 사업장에서 동시에 2명 이상이 사망한 경우에 실시된다. 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서는 지난 1일 오전 10시59분쯤 56동 세척공실에서 폭발로 인한 화재가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.

이번 특별감독에는 노동감독관 21명과 안전보건공단 소속 감독관 22명이 투입된다. 당국은 대전사업장 내 모든 시설물을 대상으로 안전관리 실태를 집중 점검할 방침이다.

화재·폭발 사고 예방을 위한 핵심 안전조치 이행 여부를 중점적으로 확인하고, 현장 노동자와의 면담을 통해 산업안전 취약 요인을 점검한다는 계획이다. 인화성·가연성 물질 취급·관리 실태와 유해위험물질 취급설비에 대한 안전조치, 안전교육 실시 여부 등이 주요 점검 내용이다.

당국은 특별감독 결과 즉시 시정이 필요한 사항이 발견되면 즉시 개선 명령을 하고, 법 위반 사항에 대해서는 과태료 부과와 사법처리를 통해 엄정 조치할 예정이다. 노동당국은 방위사업청, 소방청, 국방과학연구소 등과 합동점검반을 구성해 군용화약류 관리에 대한 안전점검을 병행하기로 했다.

마성균 대전지방고용노동청장은 “사업주는 화재·폭발 위험요인을 사전에 제거하고 내실있는 위험성평가를 실시해 노동자 생명과 안전을 최우선으로 하는 안전관리체계를 구축해야 한다”며 “산업재해 예방에 대한 경각심을 높이고, 유사 사고가 반복되지 않도록 전 사업장 안전관리 실태를 철저히 확인할 것”이라고 밝혔다.