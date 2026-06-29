‘서남권 선물보따리’ 메가 프로젝트에 영남권 ‘부글’···대구·경북 “선정 과정 밝혀야”

정부가 29일 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 두고 대구·경북에서는 반도체 투자가 호남지역에 편중됐다며 날선 반응이 나왔다.

대구시·경북도는 이날 공동 입장문을 내고 “국가균형발전 차원에서 비수도권에 대한 첨단산업 투자 확대는 환영하고 필요한 일”이라면서 “다만 반도체 팹(제조 공장) 입지 선정은 산업 생태계와 기업의 경영 효율성에 대한 객관적 검토 없이 정치적 논리로 결정돼서는 안 된다”고 밝혔다.

이철우 경북도지사는 “현재 대구·경북에 470여개의 반도체 관련 기업이 밀집해 있다”며 “광주·전남에 전공정 팹이 들어설 경우 지역 기업들마저 대기업을 따라 대거 이전할 가능성이 높다”고 말했다.

이어 “(협력기업의 연쇄 이동 시) 수십 년간 축적된 지역의 기술 자산과 산업 생태계 자체가 해체되고, 지역 경제는 사실상 초토화될 것”이라면서 “결국 국가 균형발전이 아닌, 특정 지역의 기반을 무너뜨리는 결과를 초래할 수 있다”고 덧붙였다.

추경호 대구시장 당선인 역시 이번 메가 프로젝트 발표를 두고 “‘국가균열발전’에 가까워 지역 간 갈등과 불신을 키우고 있다”며 “천문학적 규모의 투자 계획과 국가지원책이 발표됐음에도 입지선정 기준 및 검토과정은 공개되지 않았다”고 밝혔다.

추 당선인은 “대구·경북은 수도권 이남 최대 규모의 반도체 인력양성 기반 및 연구역량을 갖추고 있고 안정적인 전력과 산업용수, 대규모 산업용지, 소부장 전문기업까지 갖춘 비수도권 최적의 입지”라면서 “만약 (TK가) 검토 대상에서 제외됐다면 이는 단순한 지역 홀대를 넘어 국가 산업정책의 합리성을 흔드는 일이다”고 주장했다.

그는 국회가 ‘첨단산업단지 입지 검증 특별위원회’를 구성해 입지 선정과정 전반을 철저히 검증해야 한다고도 밝혔다.

부산시와 울산시의 경우 차기 단체장 주도로 재원 등 정부의 세부 계획이 확정된 이후 후속 대책을 마련할 방침이다.

부산시는 전력반도체 산업 육성책에 대해 신중한 태도를 보였다. 부산시 관계자는 “정부가 투자 계획의 화두를 던진 단계”라며 “이번 부산 전력반도체 산업 지원은 기존에 추진해 온 계획 사업인 만큼, 향후 정부와 구체적인 예산 규모 등을 놓고 후속 논의를 진행해야 한다”고 밝혔다.

부산상공회의소 측은 “메가 프로젝트 핵심은 서남권에 대규모 반도체 투자를 한다는 것”이라면서 “부산은 반도체와 관련해 명확하게 새로운 투자계획이나 투자 금액에 대한 발표가 없어서 아쉽다”고 언급했다.

정부는 울산지역에 데이터센터와 배터리 산업을 육성하겠다는 구상을 제시했다.

울산시는 이번 발표에 포함된 사업들이 기존에 SK가 추진 중인 데이터센터 건립과 삼성의 차세대·ESS(에너지저장장치) 배터리 생산 공장 인프라 구축 계획의 연장선에 있다고 분석했다. 이에 따라 구체적인 정부 지원 규모를 파악한 뒤 차기 단체장이 후속 조치를 단행할 것으로 전망했다.

울산시 관계자는 “현재 울산 지역의 기업 투자 계획은 수천억 원에 달하는 전남·광주 지역의 투자 규모와 비교해 상대적으로 크지 않아 지역 내 뚜렷한 반응이 없는 상태”라며 “정부의 구체적인 투자 예산과 지원 규모가 나와야 명확한 방향성을 설정할 수 있다”고 설명했다.

경남도 관계자는 “정부의 3가지 메가프로젝트는 호남의 반도체 사업을 제외하고는 기존에 하는 사업들”이라며 “피지컬AI 사업 등 정부의 투자 사업을 발굴해 추진할 계획”이라고 말했다.