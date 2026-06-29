삼성·SK 호남 반도체 투자에 광주·전남 환영···“지역소멸 막을 기회”

삼성전자와 SK하이닉스가 29일 호남 반도체 클러스터 조성 계획을 발표하자 광주·전남 지역사회가 일제히 환영 목소리를 냈다. 시민사회는 “지역소멸을 막을 기회”라면서 투자가 지역 일자리로 이어지기 위해서는 제대로 된 후속 대응이 필요하다고 입을 모았다.

민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 이날 입장문을 내고 “호남 반도체 클러스터는 호남의 기회이자 국가 산업전략의 전환점”이라고 밝혔다. 민 당선인은 “전남광주는 넓은 부지와 RE100을 뒷받침할 신재생에너지 기반을 갖추고 있다”며 “저렴한 토지 제공, 전력·용수 공급체계, 인재양성, 정주 여건 조성 등을 통해 기업 투자가 빠르게 안착하도록 하겠다”고 했다.

시민단체 관계자들은 이번 계획을 반기면서도 후속 대응을 주문했다. 기우식 광주시민단체협의회 사무처장은 기자와 통화에서 “행정통합의 중요한 목적 중 하나가 지역소멸을 막을 양질의 일자리와 산업 기반을 만드는 것이었다”며 “수백조원대 민간 투자가 추진되는 것은 환영할 만한 일”이라고 했다. 다만 “반도체 산업은 많은 물과 전기가 필요한 만큼 시민 생활에 불편이 생기지 않도록 용수·전력 공급 체계를 세밀하게 설계해야 한다”고 했다.

박재만 참여자치21 공동대표도 통화에서 “지역균형발전과 청년 유출 문제가 심각한 광주·전남에 대규모 투자가 추진되는 것은 적극 환영할 일”이라며 “구체적인 입지 확정과 인허가 등 행정 절차, 지역 일자리 연계 방안이 신속히 뒤따라야 한다”고 했다.

노동계도 환영했다. 민주노총 광주본부는 “호남 반도체 클러스터 조성 계획이 지역소멸 위기를 극복하고 국가균형발전의 전환점이 되기를 바란다”며 “노동기본권이 보장되는 양질의 일자리와 지역사회가 함께 성장하는 산업정책으로 추진돼야 한다”고 밝혔다.

교육계도 기대감을 나타냈다. 김대중 전남도교육감은 “이번 투자 계획은 아이들에게 진로 선택 확장의 기회를 안겨줄 것”이라며 “지역에서 배우고, 취업하고, 정착할 수 있는 교육 지산지소의 선순환을 만들겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 광주시당도 성명을 내고 “삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 대규모 투자 결단을 환영한다”고 밝혔다. 양부남 민주당 광주시당위원장은 “광주·전남이 AI·반도체 첨단산업의 새로운 심장부로 도약하는 전환점이 될 것”이라고 했다.

한편 정부와 삼성전자, SK하이닉스는 이날 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 호남권 반도체 클러스터 조성 계획을 발표했다. 정부는 서남권 반도체 분야에 800조원 규모의 투자를 추진한다는 구상을 밝혔다.