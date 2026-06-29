정부, 제조 AI 전환 ‘M.AX 청사진’도 공개

국가 제조 데이터 도서관 구축 등 3대 과제 제시

‘3대 메가 프로젝트’를 발표한 정부가 2030년까지 제조업 부가가치 100조원 창출을 위한 AI 전환 청사진이 담긴 ‘제조 인공지능(AI) 2030 전략’을 29일 함께 공개했다.

제조 AI 2030 전략의 핵심 과제는 3가지다. 우선 제조 AI 품질을 좌우할 제조 데이터는 국가가 직접 챙길 방침이다. 이를 위해 보안·관리 시스템을 갖춘 ‘국가 제조 데이터 도서관’을 구축한다. 부처별로 보유·관리하고 있는 제조 데이터를 연계하고, 이 데이터들이 해외로 유출되지 않으면서 기업 간 데이터 공유·이전 때 특정 기업의 데이터 가치가 훼손되지 않도록 국가 주도로 활용·관리하는 체계를 세우겠다는 것이다.

제조 데이터와 독자 AI 파운데이션(기초) 모델 등을 통해 축적한 기술 역량을 활용해 제조업 전반에서 활용할 수 있는 ‘제조 AI 파운데이션 모델’도 개발한다. 물류·공급망 최적화 등 기술을 바탕으로 AI와 로봇이 협업해 모든 공정이 AI로 운용되는 지능형 공장 ‘풀 스택 AI 팩토리’를 수출할 수 있는 상품으로 키워 해당 품목 세계 1위 국가가 되겠다는 구상이다.

제조 AI 확산 단계에서는 국내 제조업 생산·수출의 3분의 2를 담당하고, 전체 고용의 절반을 차지하는 산업단지를 중심으로 ‘제조 AI 전환(M.AX) 클러스터’를 빠르게 조성한다. 상생형 AI 스마트공장 사업 등을 통해 대기업 협력을 바탕으로 중소기업에 제조 AI 전환 방법론을 제시하고, AI 팩토리의 수출 산업화를 위해 해외 공장을 구축할 때 진출 국가·기업 특성을 고려한 지원 정책을 마련하기로 했다.

이번 전략은 지난 2월 발표한 ‘대한민국 AI 행동계획’에 따라 산업통상부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 국가인공지능전략위원회 제조 태스크포스(TF) 소속 민간 전문가 23명이 약 6개월간 논의를 거쳐 도출한 결과라고 정부는 설명했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “제조 AI는 단순히 공장에 AI를 적용하는 수준을 넘어, AI가 제조 현장의 물리현상과 공정 흐름을 이해하고 장비·로봇을 스스로 판단·제어하는 단계로 발전해야 한다”며 “AI 핵심 기술 역량이 제조 분야와 결합해 제조 AI가 실제 현장에서 작동하는 기술로 이어지도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

김정관 산업부 장관은 “산업부는 M.AX 얼라이언스를 통해 제조기업·AI 전문기업·대학·연구기관 등 다양한 주체들의 더 나은 의사결정을 지원함으로써 더 안전하고 효율적인 제조 현장, 더 풍요로운 미래에 기여하겠다”고 밝혔다. 노용석 중소벤처기업부 차관은 “제조 AI 전문기업이 창업·투자부터 글로벌 진출 기업으로 성장할 수 있도록 지원체계를 구축하고, 제조 AI 전문인력 양성을 통해 중소기업의 AI 활용 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.