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기후부 “메가 프로젝트 위한 전력·용수 공급 추진…AI데이터센터 전용 요금제 도입”

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기후에너지환경부가 국내 반도체 산업단지와 인공지능 데이터센터에 전기와 용수를 차질 없이 공급하겠다고 밝혔다.

김성환 기후부 장관은 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 분야를 위한 전기·용수 등을 공급해 대규모 투자계획을 뒷받침하겠다고 밝혔다.

김 장관은 "그동안 호남은 원자력 발전과 햇빛, 바람을 통해 전기를 생산해 왔지만 소비 수요가 없어 수도권으로 전기를 송출하기만 했다"며 "앞으로는 호남에서 생산된 전기를 호남 반도체 산업단지를 움직이는 데 사용할 수 있게 됐다"고 말했다.

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기후부 “메가 프로젝트 위한 전력·용수 공급 추진…AI데이터센터 전용 요금제 도입”

입력 2026.06.29 17:20

  • 오경민 기자

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김성환 기후에너지환경부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. 청와대사진기자단·연합뉴스

김성환 기후에너지환경부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. 청와대사진기자단·연합뉴스

기후에너지환경부가 국내 반도체 산업단지와 인공지능(AI) 데이터센터에 전기와 용수를 차질 없이 공급하겠다고 밝혔다.

김성환 기후부 장관은 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 분야를 위한 전기·용수 등을 공급해 대규모 투자계획을 뒷받침하겠다고 밝혔다.

김 장관은 “그동안 호남은 원자력 발전과 햇빛, 바람을 통해 전기를 생산해 왔지만 소비 수요가 없어 수도권으로 전기를 송출하기만 했다”며 “앞으로는 호남에서 생산된 전기를 호남 반도체 산업단지를 움직이는 데 사용할 수 있게 됐다”고 말했다. 이어 “서남권 반도체 공장에 필요한 6.3GW(기가와트)의 전력과 65만t의 용수를 적기에 차질 없이 공급하겠다”고 말했다.

김 장관은 경기 용인 반도체 산업단지를 위한 전력 15GW와 용수 150만t도 차질 없이 공급하겠다고 했다. 기존 송전선로를 최대한 활용하되, 불가피한 경우 지중화한 전력망을 신속히 구축할 계획이다.

충청·영남·호남·강원권에 세워지는 대규모 AI 데이터센터에도 안정적인 전력 공급을 추진한다. 기후부는 2030년까지 재생에너지 100GW(기가와트)를 확충하겠다는 목표를 조기 달성하는 한편 원전과 소형모듈원전(SMR), 에너지저장장치(ESS) 등을 활용해 전력을 공급할 계획이다. ESS 등을 통한 전력 유연성도 대폭 확대한다.

김 장관은 “AI 시대와 더불어 전기차 확대, 산업·건물의 전기화를 감안하면 전기 수요는 앞으로 폭발적으로 늘어날 수밖에 없다”며 “태양광, 풍력, 원전, SMR 등 모든 에너지원을 총동원하겠다”고 말했다. 이어 “전력망도 대형 발전소 중심의 일방향 체계에서 재생에너지 중심의 양방향·분산형 체계로 재편해 나가겠다”고 밝혔다.

전기 요금 체계도 개편한다. 기후부는 지역별 전기요금제를 도입해 비수도권에 들어선 첨단산업의 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다. AI 데이터센터를 위한 전용 요금제 도입 계획도 새롭게 발표했다.

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