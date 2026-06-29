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지선 끝났지만 김병기 수사 결론은 ‘무소식’…경찰 안팎서 “검찰 대체 가능성 보여줘야”

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본문 요약

경찰이 김병기 무소속 의원의 13개 의혹에 대한 수사에 착수한 지 6개월이 지났지만 여전히 결론을 내지 못하고 있다.

특히 오는 10월 검찰청 폐지와 중대범죄수사청 출범을 앞두고 경찰 안팎에서 수사 역량에 대한 우려 섞인 목소리가 계속되고 나온다.

경찰이 김 의원 사건과 유사 사례로 검토한 것으로 전해진 검찰의 김성태 전 자유한국당 의원의 딸 채용 청탁 수사 사건 등과 비교해 사건 관계자 신병 확보가 늦어지고 있다는 지적이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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지선 끝났지만 김병기 수사 결론은 ‘무소식’…경찰 안팎서 “검찰 대체 가능성 보여줘야”

입력 2026.06.29 17:26

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뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 김병기 무소속 의원이 지난 2월 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 김병기 무소속 의원이 지난 2월 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

경찰이 김병기 무소속 의원의 13개 의혹에 대한 수사에 착수한 지 6개월이 지났지만 여전히 결론을 내지 못하고 있다. 오는 10월 검찰청 폐지를 앞두고 경찰의 수사 역량이 김 의원 수사로 시험대에 오른 양상이다. 경찰 내·외부에선 경찰이 주요 정치인 수사 등을 넘겨받을 역량이 충분한지에 대한 의심도 나오고 있다.

서울경찰청 관계자는 29일 정례 기자간담회에서 김 의원 수사에 대해 “거의 마무리 단계”라며 “제기된 의혹이 많고 (의혹들이) 사실인지 확인하는 데 시간이 필요했다”고 늑장 수사 의혹에 선을 그었다. 이 관계자는 “사건 관계인들이 여러 가지 의혹에 걸쳐있기 때문에 시간이 걸렸다”며 “(수사를) 마무리할 땐 되도록 의혹들이 거의 해소될 수 있도록 하겠다”고 했다. 입증된 혐의 먼저 차례대로 분리 송치하겠다는 과거 입장에 재차 거리를 둔 것으로 풀이된다.

경찰은 지난 1월 김 의원에 대한 압수수색을 하며 강제수사에 돌입했다. 지난 4월 초까지 김 의원을 7차례 불러 조사했다. 서울경찰청 공공범죄수사대 내 6개 팀이 수사에 합류해 ‘차남 중소기업 취업 특혜’ 등 일부 의혹은 수사에 유의미한 진전을 낸 것으로 알려졌다.

그러나 김 의원 수사 결론은 착수 6개월이 지난 현재까지 나오지 않았다. 앞서 강선우 무소속 의원 수사 사례처럼 김 의원 소환조사 직후 경찰이 신병 확보에 나설 거란 예측도 나왔지만, 그간 김 의원에 대한 구속영장 신청은 없었다. 정치권의 ‘선거 개입’ 반발 가능성을 고려해 6·3 지방선거 뒤로 결론을 미룬 것 아니냐는 추측도 나왔지만, 선거가 끝난 지 한 달이 다 된 현시점에서도 수사 결과 발표는 이뤄지지 않았다.

경찰 지휘부 공백도 예정된 터라 수사 지연 우려는 더 커지고 있다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 오는 30일 정년을 맞아 퇴임한다. 후임자도 미정이라 국수본부장은 당분간 공석일 것으로 전망된다. 경찰청장에 이어 국수본부장도 직무대행 체제로 운영될 상황이다. 서울경찰청 관계자는 “(국수본부장) 퇴임과 개별 사건은 관계가 없다”며 지휘부 공백에 따른 수사 지연 우려에 선을 그었다.

경찰이 김병기 더불어민주당 의원의 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 대한 자택, 의원실, 지역구 사무실 등을 압수수색한 14일 서울 동작구 김 의원 지역구 사무실에서 수사관들이 압수물을 들고 이동하고 있다. 2026.01.14 문재원 기자

경찰이 김병기 더불어민주당 의원의 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 대한 자택, 의원실, 지역구 사무실 등을 압수수색한 14일 서울 동작구 김 의원 지역구 사무실에서 수사관들이 압수물을 들고 이동하고 있다. 2026.01.14 문재원 기자

특히 오는 10월 검찰청 폐지와 중대범죄수사청 출범을 앞두고 경찰 안팎에서 수사 역량에 대한 우려 섞인 목소리가 계속되고 나온다. 경찰이 김 의원 사건과 유사 사례로 검토한 것으로 전해진 검찰의 김성태 전 자유한국당 의원의 딸 채용 청탁 수사 사건 등과 비교해 사건 관계자 신병 확보가 늦어지고 있다는 지적이다.

한 부장검사 출신 변호사는 “(경찰의 수사) 역량이 부족하다거나 정권 눈치를 본다는 비판 중 하나는 나올 수밖에 없는 것 아닌가”라며 “(검찰청 폐지를 앞두고) 정치권 관련 큰 사건의 직접 수사를 (경찰에) 맡겼는데 결론을 내지 못하니 경찰 조직에 대한 국민 신뢰가 문제가 될 것”이라고 말했다. 그는 또 “퇴직 후 (변호사로) 개업할 수 있는 검사들과 달리 계급정년 문제가 있는 경찰은 조직 논리에 더 민감할 수밖에 없다”며 수사 지연이 경찰 조직 특성과도 무관치 않다고 분석했다.

수사 경험이 많은 일선 경찰은 “주요 인사 사건은 당사자 신병을 확보하는 것이 수사 자료 확보 등 수사 진전에 중요한 요소인데, (김 의원 수사에서) 그렇지 못해 생기는 (실무상) 어려움도 있을 것”이라고 말했다. 그는 “중수청 출범 등을 앞둔 중요한 시점에 경찰 수사역량에 대한 의심이 나오는 상황이라 아쉬움이 있다”고 했다.

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 지난 2월 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 지난 2월 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

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