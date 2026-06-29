“산업 확대되고 인구 늘 것”···‘메가프로젝트’에 충청권 기대감 커져

박수현 “국가 균형발전 이룰 역사적 전환점 될 것” 신용한 “TF 구성···행정 지원 아끼지 않을 것” 국힘 소속 의원·시도지사 “호남 투자 근거 밝혀야”

정부가 삼성전자와 SK하이닉스 등이 참여하는 1000조원이 넘는 규모의 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’를 29일 발표하면서 충청권에서 기대감이 커지고 있다. 정부는 서남권과 충청권, 동남·대경권을 중심으로 제2의 반도체 생산기지를 조성하고 대규모 HBM 패키징 팹을 구축하는 등 첨단산업 육성에 속도를 낸다는 계획이다.

박수현 충남지사 당선인은 이날 “이번 프로젝트는 소외된 지방에 새로운 기회를 주고 국가 균형발전을 이룰 역사적 전환점이 될 것”이라며 “삼성과 SK 등 글로벌 기업의 대규모 투자가 충남에서 가장 신속하게 결실을 맺을 수 있도록 빠르게 실행계획을 수립해 부지 확보부터 인허가 간소화까지 파격적인 원스톱 행정지원 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

신용한 충북지사 당선인도 “청주에 100조원 규모 투자가 반영된 것은 매우 환영한다”며 “충북에 반도체 관련 투자가 더 이뤄졌다면 좋았겠지만, 국가 균형발전을 고려한 정부의 결정인 만큼 충북과 호남이 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

이어 “도 차원의 태스크포스(TF)를 구성해 청주시와 협의하고 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

지역 시민들 사이에서도 정부 발표를 반기는 분위기다. 충남 아산시민 박민우씨(53)는 “지역 시민들은 전반적으로 고무된 분위기”라며 “산업이 확대되고 인구가 늘어나는 등 지역 발전으로 이어질 것이라는 기대가 크다”고 말했다.

반면 국민의힘은 정부의 호남권 반도체 투자 계획과 관련해 투자 결정의 근거를 공개하라고 촉구하고 나섰다.

국민의힘 충청권 국회의원 및 시·도지사는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “국가 경쟁력이 걸린 반도체 산업이 정치적 논리에 좌우돼서는 안 된다”고 밝혔다. 기자회견에는 박덕흠·이종배·성일종·엄태영·강승규·장동혁·윤용근 의원과 김영환 충북지사, 최민호 세종시장, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장 등이 참석했다.

성일종 의원은 “정부가 우선적으로 해야 할 일은 용인 반도체 산업단지의 조기 완공을 지원하는 것”이라며 “한정된 임기의 정부가 기업의 투자 결정에 과도하게 개입해서는 안 된다”고 말했다.

이어 “용인 산단은 국가 경쟁력을 고려해 결정된 사업”이라며 “호남권 투자 역시 전력·용수·인력·산업 생태계 등 객관적 데이터를 바탕으로 결정됐는지 정부가 근거를 공개해야 한다”고 요구했다.

지역 환경단체에서는 메가프로젝트에 참여한 기후에너지환경부를 비판하고 나섰다. 대전충남녹색연합은 논평을 내고 “기후생태위기 대응의 최전선에서 우리 사회의 지속가능성과 후발세대의 영향을 책임져야할 기후부의 행보에 참담함을 느낀다”고 밝혔다.

이들은 “지역 개발과 신산업 성장 과정에서 환경영향을 최우선해 살피고 환경 부하 혹은 생태계 피해, 기후대응에 미칠 영향을 고려해야할 ‘기후부’가 사실상 기업 활동 지원 부처로 전락했다”며 “정부는 초대형 산단과 AI 데이터센터를 뒷받침한다는 이유로 국가 에너지·기후정책의 원칙마저 뒤흔들고 있다”고 했다.