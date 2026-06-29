이 대통령, 이재용·최태원에 “국가 영웅”…‘90도 인사’ 하며 “국민 위한 결단 감사”

이재명 대통령이 29일 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장을 “국가 영웅” “국민 영웅”이라고 부르며 두 사람에게 허리를 90도로 숙여 인사했다. 이 대통령은 이 회장과 최 회장이 이날 비수도권 지역에 대규모 반도체·인공지능(AI) 산업 투자를 하겠다고 밝힌 것을 두고 “대한민국과 국민의 미래를 위한 어려운 결단”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 이 회장, 최 회장의 투자 계획 발표를 들은 뒤 이같이 말했다.

왼쪽에 이 회장, 오른쪽에 최 회장을 두고 연단에 선 이 대통령은 “참으로 감격적인 순간”이라며 “대한민국의 새로운 역사가 시작됐다”고 말했다. 이 대통령은 “기업인들을 대표해 이 두 분에게 국가 영웅 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다”며 “기업이 이익을 위해 활동하기도 하지만 국가공동체의 미래를 위해 활동할 수 있다는 점을 확실하게 증명했다”고 말했다.

이 대통령은 “더 나은 조건을 갖춘 해외로 나갈 수도 있지만, 국민들과 대한민국의 미래를 위해 어려운 선택과 결단을 해준 데 대해 국민을 대표해 인사 한번 드리겠다”며 두 회장에게 차례로 90도 인사를 했다. 이 회장과 최 회장도 이 대통령에게 허리 숙여 인사했고, 이 회장은 이 대통령과 악수하며 “열심히 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 또 “이 계획을 차질 없이 수행하겠다는 의미로 손 한 번 잡아보겠다”면서 두 회장과 손을 맞잡았고, 함께 “파이팅”을 외치기도 했다.

이날 보고회에는 이 회장, 최 회장을 비롯해 홍순기 GS 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장 등 반도체·AI 산업 70개 기업 관계자가 총출동했다. 이 대통령의 모두발언을 시작으로 김정관 산업통상부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관이 연단에 올라 AI 산업 분야별 육성 계획과 인프라 조성 방안을 발표했다.

이 대통령과 기업 간 토론도 이어졌다. 이 대통령은 “반도체 회사들이 부담하는 세금이 엄청난 규모로 늘어날 것으로 생각되기 때문에 동업자 정신을 가지고 확실하게 책임지겠다”며 기업 관계자들의 산단 인프라 지원, 지방 교육 환경 개선 요구 등에 대해 “가능한 모든 방안을 다 동원하겠다”고 말했다.

이 대통령은 “나라가 잘돼야 기업도 잘 된다. 노동자가 잘돼야 기업도 잘 되고, 기업이 잘돼야 노동자가 잘된다”며 “모두가 힘을 합쳐 ‘대체 불가 대한민국’을 꼭 함께 만들어야 한다”고 말했다.