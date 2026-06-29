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시진핑, 벨라루스 대통령과 정상회담 “전략적 협력 강화”

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본문 요약

시진핑 중국 국가주석이 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 정상회담을 하며 양국의 전략적 협력을 강화하자고 말했다.

루카셴코 대통령은 지난해 8월말∼9월초 중국을 방문해 톈진에서 열린 SCO 정상회의와 베이징 톈안먼에서 열린 전승절 80주년 기념 열병식에 참석하고, 지난해 6월에도 방중해 시 주석과 회담했다.

시 주석은 지난 5월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나고 이달 8~9일 북한을 방문해 김 국무위원장과 회담했다.

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시진핑, 벨라루스 대통령과 정상회담 “전략적 협력 강화”

입력 2026.06.29 19:06

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시진핑 중국 국가주석이 29일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 만나 악수를 나누고 있다./EPA연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 29일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 만나 악수를 나누고 있다./EPA연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 정상회담을 하며 양국의 전략적 협력을 강화하자고 말했다.

중국 외교부는 시 주석이 29일 오전 베이징 댜오위타이 국빈관에서 루카셴코 대통령과 만났다고 밝혔다. 발표에 따르면 시 주석은 “양국은 서로 신뢰하고 지지하는 진정한 친구이자 공동 발전과 번영을 추구하는 좋은 동반자이며 전천후 전면적 전략 동반자”라고 말했다.

시 주석은 일대일로 등 협력 프로젝트의 성과를 언급한 뒤 유엔과 상하이협력기구(SCO) 등 다자협의체에서 공조를 제안하며 “격동하는 세계의 안정적인 힘이 되자”고 했다.

루카셴코 대통령은 국제 및 지역 문제에 대해 중국과 긴밀히 공조해 세계와 지역의 평화·발전을 공동으로 촉진하기를 바란다고 말했다고 중국 외교부가 전했다.

벨라루스는 친러 국가이며 북한과도 긴밀한 협력 관계를 맺고 있다. 루카셴코 대통령은 지난 3월 벨라루스 대통령으로서 처음으로 북한을 방문해 김정은 국무위원장과 양국의 친선 및 우호 조약을 체결했다. 루카셴코 대통령은 지난해 8월말∼9월초 중국을 방문해 톈진에서 열린 SCO 정상회의와 베이징 톈안먼에서 열린 전승절 80주년 기념 열병식에 참석하고, 지난해 6월에도 방중해 시 주석과 회담했다.

시 주석은 지난 5월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나고 이달 8~9일 북한을 방문해 김 국무위원장과 회담했다.

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