정부 “반도체 등 3대 메가프로젝트에 1500조원 이상 투자”…반도체 팹 4기 호남권에 800조원 투자

정부가 29일 반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 등 3대 메가 프로젝트에 1500조원 이상의 기업 투자가 이뤄진다고 발표했다. 3대 프로젝트 중 가장 관심을 모았던 반도체 신규 투자는 삼성전자와 SK하이닉스가 호남권에 각각 400조원씩 총 800조원을 투자해 총 4기의 메모리반도체 생산공장(팹)을 만들기로 했다.

이재명 대통령은 이날 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’를 열고 “올해를 대체 불가 대한민국의 꿈이 시작되는 한 해로 만들기 위한 핵심 과제는 초격차 산업 강국으로의 대도약”이라며 “반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터는 대도약을 위한 삼각축”이라고 말했다.

이 대통령은 서남권 대규모 투자를 명시적으로 언급했다. 이 대통령은 “폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰 현재 진행 중인 생산 거점들을 빠르게 완성해야 한다”며 “서남권에 대규모 신규 투자를 통해 압도적인 공급 역량을 미리 확보해야 한다”고 말했다. 그러면서 “일각에서 우려한 것처럼 기업에 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철하는 것이 아닌, 기업이 손해 보지 않고 투자할 수 있도록 정부의 역량을 모아야 한다”고 말했다.

이재용 삼성전자 회장은 이날 보고회에서 새 반도체 클러스터 입지와 관련해 “광주를 후보지로 계획하고 있다”면서 HBM(고대역폭메모리) 팹은 충남 천안·온양, 휴머노이드 로봇은 경북 구미, 차세대 배터리는 울산을 중심으로 투자할 계획이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장은 “AI 데이터센터 프로젝트에 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 1100조원 투자를 계획하고 있다”면서 기존의 용인 반도체 클러스터 계획도 앞당기겠다고 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관은 이날 보고회에서 3대 메가 프로젝트별 투자 계획을 소개했다. 구체적으로 서남권에 총 800조원 규모의 반도체 팹 4기와 협력사 등 생태계를 구축하고, 충청권에는 81조원 투자를 통해 패키징 거점을 육성한다. 동남권·대구경북권에 소부장(소재·부품·장비) 혁신 거점을 조성하기로 했다. 차세대 메모리 등 성장 가능성이 높은 반도체 시장 확보에도 앞으로 15년간 30조원 이상의 재원을 투입한다.

AI 데이터센터에는 SK, GS, 네이버와 협력하는 1단계 총 8.4GW 규모의 센터 구축에 550조원을 투자한다. 정부는 피지컬 AI와 관련해서는 제조업 AI 전환 가속화, 핵심 경쟁력 확보, 양산 체계 구축 등을 전략으로 제시하며 2030년까지 ‘피지컬 AI 글로벌 1강’을 목표로 제시했다.

정부는 전력·용수 공급과 부지 조성 등을 위한 인프라 구축 계획도 밝혔다. 서남권 반도체 산업단지에는 재생에너지와 원전을 활용해 전력을 공급하고, 다목적댐·발전용수 등 대체 수자원을 활용해 용수를 공급한다. 지역 성장과 정주 여건을 동시에 충족하는 기업 주도형 거점도시 조성도 함께 추진된다.