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반도체 메가프로젝트서 전북 빠졌나···‘4중 소외’ 반발

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본문 요약

정부가 29일 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트'를 둘러싸고 전북이 대규모 반도체 투자 구상에서 사실상 제외됐다는 지적이 나오면서 지역사회의 반발이 확산하고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 투자가 광주·전남을 중심으로 추진되는 것으로 알려진 반면 전북 관련 투자 구상은 드러나지 않으면서 국가 첨단산업 재편 과정에서 전북이 또다시 소외되는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.

민선 9기 전북지사직 인수위원회는 이날 성명을 내고 "대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 투자 계획에서 전북은 사실상 배제됐다"며 "기존 3중 소외에 미래 첨단산업 투자 소외까지 더해진 '4중 소외'가 우려된다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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반도체 메가프로젝트서 전북 빠졌나···‘4중 소외’ 반발

입력 2026.06.29 19:34

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정부 투자 구상 발표 뒤 ‘전북 소외론’ 확산

인수위 “새만금 입지 경쟁력 외면당해”

안호영 “새만금, 반도체·AI 산업 확장 거점”

민주당 전북도당 “호남권 균형 투자 필요”

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽 세번쨰부터 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 에스케이(SK) 그룹 회장. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽 세번쨰부터 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 에스케이(SK) 그룹 회장. 청와대사진기자단

정부가 29일 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 둘러싸고 전북이 대규모 반도체 투자 구상에서 사실상 제외됐다는 지적이 나오면서 지역사회의 반발이 확산하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 투자가 광주·전남을 중심으로 추진되는 것으로 알려진 반면 전북 관련 투자 구상은 드러나지 않으면서 국가 첨단산업 재편 과정에서 전북이 또다시 소외되는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.

민선 9기 전북지사직 인수위원회는 이날 성명을 내고 “대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 투자 계획에서 전북은 사실상 배제됐다”며 “기존 3중 소외에 미래 첨단산업 투자 소외까지 더해진 ‘4중 소외’가 우려된다”고 밝혔다. 수도권 중심 발전에 따른 지방 소외, 영·호남 불균형에 따른 호남 소외, 호남권 내부의 전북 소외에 이어 국가 첨단산업 육성 전략에서도 전북의 역할이 보이지 않는다는 주장이다.

인수위는 “새만금은 광활한 산업용지와 무탄소 전력 기반, 풍부한 공업용수 등 반도체 산업의 핵심 입지 조건을 갖추고 있다”며 “투자 구상 과정에서 전북의 역할이 충분히 반영되지 않았다”고 주장했다. 이어 “광주와 충남 아산에서는 대규모 투자 보고회가 열렸지만 전북 관련 일정은 없었다”며 “국가균형발전 취지에도 어긋난다”고 비판했다.

정치권에서도 전북의 역할 확대를 요구하는 목소리가 나왔다. 안호영 더불어민주당 의원(완주·진안·무주)은 입장문을 통해 “반도체 산업은 전력·용수·부지·물류가 결합된 생산 플랫폼을 기반으로 권역 간 연계를 통해 성장하는 산업”이라며 “새만금은 대규모 산업용지와 무탄소 전력 기반, 항만·철도가 결합된 물류 체계를 갖춘 만큼 메가 프로젝트의 확장성과 지속가능성을 뒷받침할 전략 거점이 될 수 있다”고 밝혔다.

안 의원은 “반도체 산업의 비수도권 분산과 새만금 활용은 단순한 지역 유치 경쟁이 아니라 국가 산업 구조를 재설계하는 문제”라며 “정부는 후속 실행계획에 새만금을 반도체·AI 산업을 뒷받침할 무탄소 전력 기반 확장 거점으로 명시하고 권역 간 연계 전략을 구체화해야 한다”고 말했다.

더불어민주당 전북도당도 이날 전북권 투자 확대 필요성을 제기했다.

전북도당은 “특정 지역에만 투자가 집중될 경우 균형성장의 취지가 퇴색될 수 있다”며 철도 물류 거점인 익산과 국가 연구기관이 집적된 정읍을 호남권 반도체 생태계의 주요 거점으로 육성해야 한다고 밝혔다. 또 2027년 착공 예정인 현대자동차의 새만금 AI 데이터센터·로봇 제조공장 사업과 연계한 교통·물류 인프라 확충과 후속 투자계획의 조속한 추진을 정부에 요구했다.

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