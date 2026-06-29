이란 “이번주 내 미국과 회의 예정없다”···‘카타르 2차 회담 예정’ 보도 부인

이란이 조만간 미국과 종전 양해각서(MOU) 이행 방안을 논의하기 위한 2차 회담을 개최할 것이라는 보도를 부인했다.

29일(현지시간) AFP통신에 따르면 카젬 가리바바디 이란 외교차관은 “이번 주에는 (미국과 이란의) 실무그룹의 기술 회의가 예정돼 있지 않다”고 이란 국영 TV에 밝혔다. 가리바바디 차관은 “이번 주”가 금요일에 끝나는 이란의 한 주를 의미한다고 말했다.

앞서 미국과 이란이 오는 30일 카타르 수도 도하에서 만나 호르무즈 해협 문제를 논의하기로 합의했다는 보도가 나온 바 있다. 전날 미 인터넷 매체 액시오스는 한 미국 고위 당국자를 인용해 이같이 보도했다. 또 다른 미 당국자는 액시오스에 “양측은 당분간 무력을 사용하지 않기로 했으며 실무 협상이 계속되는 동안 선박들은 자유롭게 항행할 수 있을 것”이라고 말했다.

지난 25일 이란이 해협 통제권을 주장하며 오만이 제공한 대체 항로로 이동하는 상선을 공격하면서 양측의 무력 충돌이 다시 시작됐다. 미국이 보복 조치로 이란의 레이더 시설 등 군사 자산을 공습하며 MOU 이행이 위기에 처했다는 우려가 나오기도 했다.

한편 가리바바디 차관은 오만을 방문해 오만 고위 외교관과 호르무즈 해협 관련 문제를 논의했다고 이날 밝혔다. 가리바바디 차관은 엑스에 이같이 밝히며 “현재 현안과 함께 호르무즈 해협의 향후 관리 방안, 양국 연안국의 주권적 권리에 관해 논의했다”고 썼다.