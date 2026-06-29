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전기차 충전소 보조금으로 빚 갚고 경조사비까지…84억 유용 업체 불구속 기소

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본문 요약

전기차 충전 인프라 구축을 위해 지급된 수십억원대 국고보조금을 기존 대출을 갚거나 회사 운영비로 사용한 충전소 설치업체와 대표 등이 재판에 넘겨졌다.

서울북부지검 국제재정범죄합동수사단은 전기차 충전소 설치업체 A사 법인과 대표 B씨와 재무담당임원 C씨 등을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 보조금관리에관한법률 위반 혐의로 29일 불구속 기소했다고 밝혔다.

이들은 한국환경공단으로부터 2023년 전기차 충전소 설치 사업 명목으로 지급받은 보조금 244억원 가운데 84억원 상당을 사업 목적과 무관하게 사용해 횡령한 혐의를 받는다.

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전기차 충전소 보조금으로 빚 갚고 경조사비까지…84억 유용 업체 불구속 기소

입력 2026.06.29 19:53

  • 안효빈 기자

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검찰 마크. 한수빈 기자

검찰 마크. 한수빈 기자

전기차 충전 인프라 구축을 위해 지급된 수십억원대 국고보조금을 기존 대출을 갚거나 회사 운영비로 사용한 충전소 설치업체와 대표 등이 재판에 넘겨졌다.

서울북부지검 국제재정범죄합동수사단(단장 이태협)은 전기차 충전소 설치업체 A사 법인과 대표 B씨(54)와 재무담당임원(CFO) C씨(62) 등을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 보조금관리에관한법률 위반 혐의로 29일 불구속 기소했다고 밝혔다.

이들은 한국환경공단으로부터 2023년 전기차 충전소 설치 사업 명목으로 지급받은 보조금 244억원 가운데 84억원 상당을 사업 목적과 무관하게 사용해 횡령한 혐의를 받는다.

이들은 84억원 중 65억원가량을 회사가 기존에 가지고 있던 대출금 상환에 사용했다. 또 과태료, 보험료, 경조사비 등으로 약 19억원을 임의 지출한 것으로 밝혀졌다.

사업협약상 보조금은 충전기 구매·설치 비용으로만 사용할 수 있고, 미사용 보조금은 즉시 반납해야 한다. 그러나 A사는 이를 반환하지 않은 채 기존 대출금 상환과 운영비 등에 먼저 사용했다. 이후 보조금 반납 압박이 들어오면 이를 메우는 방식으로 자금을 운용했다. A사는 이러한 방식으로 125억원을 다른 목적으로 쓰다가 뒤늦게 반납했다.

이번 사건은 국무조정실 정부합동부패예방추진단의 수사의뢰로 시작됐다. 검찰은 사무실 압수수색, 디지털 포렌식, 66개 계좌에 대한 자금추적 등을 통해 범행 실체를 규명했다고 설명했다.

앞서 검찰은 지난 16일 B씨 대해 구속영장을 청구했지만 법원은 이미 확보된 증거 등을 고려할 때 증거인멸 우려와 구속 필요성을 인정하기 어렵다며 영장을 기각했다.

검찰은 “앞으로도 국가재정사범에 대해 법과 원칙에 따라 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.

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