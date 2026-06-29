‘그리운 금강산’ 작곡가 최영섭씨 별세…들국화 최성원씨 부친상

국민 가곡 ‘그리운 금강산’의 작곡가이자 지휘자인 최영섭이 29일 별세했다. 향년 97세. 그는 록그룹 들국화의 베이시스트 겸 대중음악 작곡가 최성원씨의 부친이다.



1929년 경기 강화군에서 태어난 고인은 서울대 작곡과와 오스트리아 빈 국립음대 대학원 지휘과를 졸업했다. 한양대 음악학과 교수, 중앙대 음악교육학과 겸임교수를 역임했고, 한국음악협회 부이사장 등으로 활동했다.



고인은 초등학교 시절부터 음악과 연을 맺었다. 교회 성가대 활동과 오르간 연주 등을 시작으로 중학교 때엔 밴드부 활동을, 고등학교 때엔 피아노를 배웠다. 첫 가곡 ‘그리운 옛 봄’(1947)을 작곡할 당시 그의 나이는 17세였다.



대학에서 작곡을 배우며 문학 강의를 들었다. 이는 그가 시에 가락을 붙인 가곡들을 만드는 데 영향을 끼쳤다. 1954년에는 조병화, 조지훈, 김영랑 등 우리 시인의 시를 가사로 한 곡들을 담은 가곡집 <소라>를 펴냈다.



‘그리운 금강산’은 1961년 시인 한상억의 동명의 시에 곡을 붙인 것이다. 이 시를 우연히 들은 고인은 단 하루 만에 곡을 완성한 것으로 전해진다. 금강산의 아름다움과 남북 분단의 아픔을 노래한 이 곡은 ‘국민 가곡’이라는 별칭을 얻었다.



플라시도 도밍고, 안젤라 게오르규, 볼쇼이 합창단 등 세계 정상급 성악가들의 입을 통해 세계적으로도 알려졌다.



그가 평생 만든 가곡·기악곡·합창곡·오페라 등은 480여편, 편곡한 곡은 1500여곡으로 전해진다. 1957년에는 인천애협교향악단을 창설했다. 2009년 은관문화훈장을 받았다.



빈소는 신촌 세브란스병원에 마련됐다. 발인은 7월1일이다.

