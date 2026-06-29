한반도에서 평화는 오랫동안 ‘언젠가 도달해야 할 상태’로 이해돼왔다. 분단은 극복해야 할 현실이고, 통일은 그 극복의 완성으로 여겨졌다. 이러한 인식 속에서 경계는 부정적인 것으로 받아들여졌고, 미래는 경계가 없는 상태로 상상되곤 했다. 그러나 경계가 단순히 제거해야 할 대상만은 아니다. 때로는 바로 그 경계 위에서 새로운 만남과 연결의 가능성이 열리기도 한다.



이 지점에서 우리는 조선의 실학자 연암 박지원의 사유를 다시 떠올릴 필요가 있다. 연암에게 경계는 단순한 단절이 아니었다. 그는 조선과 청이라는 서로 다른 세계를 오가며, 경계를 넘는 경험 자체를 새로운 인식의 계기로 삼았다. 그의 글에서 경계는 서로 다른 질서가 만나고 흔들리며 변화하는 ‘사이’의 공간이다. 청나라는 단순한 타자가 아니라, 조선 사회를 다시 성찰하게 하는 계기였다.



연암의 ‘사이’ 철학은 중요한 사실을 보여준다. 변화는 경계를 제거함으로 이루어지는 것이 아니라, 경계 위에서 새로운 만남이 이루어질 때 시작된다. 따라서 경계는 없애야 할 대상이 아니라 새로운 가능성이 생성되는 공간으로 이해할 필요가 있다.



오늘날 이러한 관점에서 주목할 만한 공간이 바로 단둥이다. 단둥은 중국과 북한이 맞닿은 접경 도시다. 그러나 이곳은 단순한 국경의 장소가 아니다. 압록강 하나를 사이에 두고 전혀 다른 체제와 삶의 방식이 공존하는 공간이다. 서로 자유롭게 오갈 수는 없지만, 사람들은 늘 강 건너를 바라보며 서로의 존재를 의식한다. 밤이면 강변을 따라 불빛이 이어지고, 시장과 물류의 흐름은 두 지역을 느슨하게 연결한다. 이처럼 단둥은 국경이면서도 연결의 가능성이 살아 움직이는 공간이다. 중요한 것은 이러한 접촉이 완전한 만남의 형태를 띠지 않는다는 점이다.



단둥에서 우리는 북한 주민과 자유롭게 교류할 수 없다. 만남은 제한적이며, 언제나 일정한 거리와 긴장을 동반한다. 그러나 바로 그 제한 속에서 ‘사이’의 의미는 더욱 선명해진다. ‘사이’란 완전한 만남의 결과가 아니라, 만남이 가능해지기 이전부터 형성되는 조건이기 때문이다. 직접적인 교류는 많지 않지만, 사람들은 서로를 바라보고 상상하며 상대에 대한 감각을 조금씩 키워간다. 그런 점에서 단둥은 단순한 접경 도시를 넘어, 한반도의 미래를 미리 비춰보는 실험적 공간이라 할 수 있다.



한반도의 미래는 어느 날 갑자기 경계가 사라지는 사건으로 찾아오지 않을 가능성이 크다. 오히려 경계가 유지된 상태에서 그 위에 수많은 ‘사이’가 형성되고, 작은 접촉과 교류가 반복되면서 서서히 만들어질 것이다. 서로 다른 사람들이 다시 만나고 이해할 수 있는 작은 공간들이 하나씩 쌓일 때 비로소 현실이 된다. 오늘날 우리에게 필요한 것은 거대한 통일 담론만이 아니다. 더 중요한 것은 서로 다른 삶이 만나고 연결될 수 있는 작은 ‘사이’를 함께 만들어가는 일이다.