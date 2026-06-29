손가락 끝이 잘렸다. 왼손 셋째, 넷째 손가락이었다. 푸드 프로세서에 무심코 손을 댔다가 그렇게 되었다. 살점이 사라진 손가락에서 피가 쉴 새 없이 흘렀다. 작게 푸슛푸슛 피가 뿜어지기도 했다. 나중에 알았지만 옷과 얼굴, 바닥과 선반까지 피가 튀었다. 이마에 점점이 흩뿌려진 핏자국을 씻을 틈이 난 때는 응급처치가 끝난 다음이었다.



불행히도 늦은 저녁이었던지라 24시간 운영하는 응급실을 찾아야 했다. 집에서 입던 잠옷 차림으로 길을 나서려는데 문득 제동이 걸렸다. 옷은 그렇다 쳐도 속옷을 챙겨야 하나? 한 손에서 피를 뿜고 다른 손으로는 수건을 받친 상황에서 가슴을 가리자고 뭘 챙겨 입으려니 거부감이 들었다. 그대로 급히 큰길로 나가니 마침 정차하는 택시가 있었다. 그런데 무엇을 감지했는지 내가 다가가자 택시는 황급히 자리를 벗어났다. 그야말로 도망가는 모습이었다. 이해할 순 있지만 황당하지 않은 것은 아니었다.



다행히 앱으로 호출한 다음 택시는 도망가지 않았고, 나는 차 안에 피를 흘리지 않으려고 조심했다. 상처 부위에서 욱신거리는 둔통이 느껴졌다. 둔통이라는 점에서 생리통과 비슷한데 강도가 훨씬 약했다. 그래서 상황이 더욱 희극적으로 다가왔다. 손가락 조금 잘려봤자 생리통에 비하면 아무것도 아니더라. 대자연이 우리에게 매달 얼마나 위대한 시련을 주시는 거냐. 그런 농담을 하고 싶어졌다. 참고로 통증은 수술 후에 훨씬 심해졌다. 가만히 있어도 쑤시는 듯한 고통이 가히 생리 첫날의 통증에 비할 만했다.



수술이 필요하다는 사실은 응급실에서 들었다. 지혈을 위해 거즈와 붕대를 감고, CT와 MRI를 찍었다. 들고 있던 수건은 핏덩이가 되어 있었다. 병원에서는 바로 입원해서 아침에 봉합수술을 받으라고 안내했다. 그때까지도 상황을 만만하게 보던 나는 다음 말에 아연실색했다. 잘린 부위는 가져오셨어요? 봉합하려면 잘린 부위가 필요하고, 없으면 팔에서 살점을 떼어야 한다고 했다. 당연히 전자가 나을 터였다. 다만 내 살은 푸드 프로세서에 곱게 썰린 애호박과 가지 사이에 방치된 채였다. 그걸… 가져와야 하는군요. 게다가 단면을 맞춰봐야 하니 잘린 부위도 따로 MRI를 찍는다고 했다. 다 비급여 항목이라 그것만으로 비용이 100만원에 육박했다. 나는 급격히 침울해졌다. 밥 좀 먹으려던 것치고 비싼 대가였다. 정작 밥은 먹지도 못했다. 수술 때문에 다음날까지 물도 마실 수 없었다. 병원비는 퇴원할 때까지 나날이 불어날 예정이었다.



그 와중에 SF 소설 <언와인드>가 떠올랐다. 작중 사회에서는 장기이식 기술이 고도로 발달한 덕분에, 다친 부위를 치료하는 대신 간편하게 다른 사람의 장기를 이식한다. 이식할 장기를 제공하는 건 주로 청소년이다. 부모가 버린 청소년들은 조각조각 분해(언와인드)되어 이식 소재로 쓰인다. 소설 주인공들은 이에 반대하여 자신이 다쳤을 때도 이식을 거부하려 한다. 치료 과정은 이식보다 길고 고통스러우며 결코 완전한 회복을 약속하지 않는다. 그래도 그들은 차라리 고통을 바란다. 내게는 어차피 이식이라는 선택지가 없지만, 치료가 어떤 용기일 수 있다는 점은 위안이 되었다. 손가락 조금 잘린 것치고 정말 야단스러운 경험을 했다.