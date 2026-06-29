한국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 토너먼트 진출에 실패했다. 최종 순위는 34위였다. 역대 최악의 성적이지만 순위보다 경기 내용이 더 충격적이었다. 멕시코, 남아프리카공화국과의 경기에서 그나마 눈에 보인 선수는 이강인뿐이었다. 혼자서는 역부족이었다. 이강인이 막히자 제대로 된 슈팅도 나오지 않았다. 특정 선수에게만 의존하는 팀이 얼마나 취약한지 보여준 경기였다.



산업계도 마찬가지다. 모두가 알고 있듯 현재 한국의 국가대표 산업은 반도체다. 한국 반도체는 ‘월클(세계 일류)’을 넘어, 메모리 반도체로 범위를 좁히면 ‘고트(GOAT, 역대 최고)’라 불려도 손색이 없다. 우려스러운 점은 너무 반도체만 보인다는 것이다.



반도체는 지난 5월 한국 수출 실적의 42.3%를 차지했다. 월별 수출 실적에서 반도체가 차지하는 비중은 지난해 20%대였지만 점차 늘어나 올해 30%대에 들어섰고, 지난 5월엔 40%를 넘어섰다.



인공지능(AI) 수요에 따라 메모리 반도체 가격이 오르는 등 시장 상황이 워낙 좋기 때문에 반도체 비중이 늘어나는 건 불가피한 측면이 있다. 그러나 다른 산업도 뒷받침돼야 한다. 반도체에는 미국이 보유한 원천 기술이 적지 않아 미국이 수출 통제에 나선다면 속수무책으로 당할 수밖에 없다.



특히 다른 산업이 뒷받침되지 않았을 때의 부작용은 현재 주식시장에서 고스란히 확인되고 있다. 코스피 시장의 경우 최근 투자금 대부분이 반도체 기업에만 몰리며 역대 최고의 변동성을 보여주고 있다.



산업 정책을 총괄하는 김정관 산업통상부 장관은 지난달 기자간담회에서 “우리 산업부에 골을 넣을 수 있는 스트라이커는 반도체 딱 하나”라며 “키 플레이어 2~3개(산업)를 더 만들어야 한다”고 말했다. 앞서 이재명 대통령도 지난해 한·미 관세 협상 이후 국력을 키워야 한다며 신성장 산업의 중요성을 언급한 바 있다.



정부는 키 플레이어로 성장시킬 2~3개 산업으로 조선, 에너지, 방산, 로봇을 주목하고 있다. 이들은 현재도 ‘월클’에 속할 뿐 아니라 더 집중적으로 성장하면 충분히 ‘고트’ 수준에도 오를 수 있는 산업들이다. 이들 산업도 좋지만, 꼭 산업부 관할만 보지 말고 한발 물러서 보라는 얘기를 하고 싶다. 정부 업무 체계 특성상 부처별 칸막이를 당연하게 여기는 경우가 매우 많다. 부처를 넘나드는 생각은 잘하지 못한다.



산업부 관할을 벗어나 보면 한국에는 ‘고트’ 수준인 산업이 적지 않다. 대표적인 게 의료 산업이다. 특히 뷰티나 노화 방지 관련 의료 시장은 급성장하고, 최근 뷰티 관광이라는 이름으로 방한하는 외국인이 급증하고 있다. 보건복지부와 산업부가 협력해 뷰티 의료 산업에 AI를 접목한다면 반도체 못지않은 또 다른 키 플레이어가 될 수 있다.



축구 선수들이 자주 하는 말이 있다. 가끔 부상 등을 이유로 벤치가 아닌 관중석에서 경기를 보기도 하는데 멀리서 자신이 속한 팀 선수들의 움직임을 볼 때, 새로운 것을 배우고 한층 더 성장하는 계기가 된다고 한다. 한국 산업 발전을 책임질 정책 책임자들에게 가끔 벤치가 아닌 관중석에서도 바라볼 것을 권해본다.