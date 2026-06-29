LG 오스틴, 꿈의 ‘득점 생산능력 2배’ 보인다

지난주 6경기 3홈런 등 순도 만점 찬스마다 해결…wRC+ 200 눈앞 테임즈 이후 11년 만의 역사 도전

올 시즌 프로야구 LG를 설명하는 두 단어는 ‘뎁스’와 ‘오스틴’이다. 백업 자원들이 탄탄하게 팀을 떠받치고, 결정적인 순간에는 어김없이 오스틴 딘(사진)이 해결사로 나선다.



오스틴은 지난주 6경기에서 홈런 3개를 터뜨렸다.



모두 순도가 높았다. 24일 잠실 삼성전에서는 0-0이던 4회 선제 결승 솔로포를 쐈고, 27일 사직 롯데전에서는 8회 대역전 만루홈런을 날렸다.



28일에도 추격의 투런포를 터뜨렸지만 팀은 9-11로 패했다.



오스틴은 KBO리그 입성 이후 4시즌 가운데 올해 가장 압도적인 시즌을 보내고 있다.



개막 이후 매달 타율 3할 이상, OPS 1.000 이상을 유지하고 있다. 홈과 원정, 좌·우완을 가리지 않고 강하다. 클러치 능력도 뛰어나다. 득점권 타율은 0.393으로 리그 4위, 득점권 OPS는 1.313으로 KIA 김도영(1.338)에 이어 2위다. 24홈런 가운데 절반인 12개를 주자가 있는 상황에서 터뜨렸다.



77경기를 치른 현재 오스틴은 타율 0.354, 24홈런, OPS 1.100, wRC+(조정득점창출력·스탯티즈 기준) 199.3을 기록 중이다. wRC+ 200이 눈앞이다. 이는 리그 평균 타자보다 득점을 만들어내는 능력이 거의 두 배에 이른다는 의미다. KBO리그 44년 역사에서 단 12차례만 나온 기록이다. 2위 요나단 페라자(170.7), 3위 김도영(163.2)과도 격차가 크다.wRC+는 단타와 장타, 볼넷, 몸에 맞는 공 등에 각각 다른 가중치를 부여하고, 구장 효과까지 반영하는 공격 생산성 지표다. 투수 친화적인 잠실구장을 홈으로 쓰는 오스틴의 가치가 더욱 높게 평가되는 이유다.



지난 월드베이스볼클래식(WBC) 기간 류지현 대표팀 감독도 타순을 설명하며 wRC+를 언급할 정도로 타자의 공격력을 가장 잘 보여주는 지표 가운데 하나다. wRC+ 200의 문턱은 갈수록 높아지고 있다. 리그 수준이 높아질수록 평균 공격력도 함께 올라가기 때문이다. 역대 12차례 가운데 7차례가 2000년 이전에 나왔고, 최근 사례는 2015년 NC 에릭 테임즈(231.8)가 마지막이다. 당시 테임즈는 역대 최고 장타율(0.790)에 40홈런-40도루를 달성했다. KBO리그 최고의 타자로 꼽히는 이승엽도 wRC+ 200은 넘지 못했다.



개인 최고는 2002년의 199.4였고, 아시아 홈런 신기록을 세운 2003년에도 186.5에 그쳤다.오스틴은 테임즈 이후 11년 만의 역사에 도전하고 있다. ‘꿈의 숫자’ 200을 현실로 만든다면 LG의 정규시즌 우승 가능성은 더욱 높아지고, 구단 역사상 첫 정규시즌 MVP에도 한 걸음 더 다가서게 된다.

