“꿈이 이루어졌다” 유해란, 첫 LPGA 메이저 우승

‘총상금 최다’ 여자 PGA챔피언십 ‘상금 30억’…2위 윤이나는 18억

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회 가운데 총상금 규모가 가장 큰 KPMG 여자 PGA챔피언십에서 메이저 첫 우승을 달성했다.



6주간 공백 뒤 복귀한 첫 대회에서 10타 차 열세를 뒤집고 우승한 유해란은 우승상금 30억원을 받았다.



유해란은 29일 미국 미네소타주 채스카의 헤이즐틴 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에 버디 5개, 보기 3개로 2언더파 70타를 쳤다. 최종 합계 13언더파 275타를 기록한 유해란은 2위 윤이나(11언더파 277타)를 2타 차이로 제치고 우승컵을 들었다.



한 타 차 단독 선두로 최종 라운드를 시작한 유해란은 초반 흔들렸다. 1번 홀 보기 후 3번 홀 버디로 만회했지만, 4·5번 홀 연속 보기로 공동 선두를 허용했다. 그러나 7번 홀 버디로 공동 선두를 되찾은 뒤 9번 홀 4.4ｍ 버디 퍼트로 다시 단독 선두에 올랐다.



이어 12번 홀에서도 버디를 추가해 2타 차로 달아났고, 추격자 브룩 헨더슨(캐나다)이 13번 홀에서 보기를 범하면서 격차는 3타로 벌어졌다.



2023년부터 지난해까지 매년 1승씩을 한 유해란은 올 시즌 첫 우승을 메이저 대회에서 거두며 통산 4승을 기록했다.



첫날 73타로 공동 70위에 머물렀던 유해란은 당시 선두 윤이나에게 10타 뒤졌지만, 끝내 역전 우승을 차지했다. 이는 1964년 웨스턴 오픈에서 캐럴 만(미국)이 세운 메이저 대회 역대 최다 타수 차 역전승 타이기록이다.



유해란은 지난달 크로거 퀸시티 챔피언십 준우승 뒤 복부 통증 치료를 위해 US여자오픈 등 주요 대회를 건너뛰고 6주간 휴식했다.



귀국 후 시술과 재활에 전념한 그는 복귀 첫 대회에서 우승했다.



유해란은 “꿈이 이루어졌다. 다음 대회부터 메이저 챔피언으로 소개된다니 감격스럽다”면서 “휴식기 동안 스트레스를 받지 않고 편하게 쉬며 어머니 음식을 먹은 것이 좋은 경기로 이어졌다”고 말했다.



윤이나는 이날 버디 5개, 보기 1개, 더블 보기 1개로 2언더파 70타를 쳐 유해란에 이어 준우승했다.



윤이나는 2위 상금 116만9107달러(약 18억원)를 받았다.



한국 선수들은 이들 외에도 김아림과 김세영이 6언더파 282타로 공동 8위에 올라 4명이 ‘톱10’에 들었다.

