남아공전 볼 점유율·유효슈팅 밀리고도 후반 추가시간 결승골

‘1 대 0’ 토너먼트 사상 첫 승…네덜란드·모로코전 승자와 만나

한국 대표팀 사령탑 거론됐던 머시 감독 “보여주기, 신경 안 써”

2026 북중미 월드컵 공동 개최국 캐나다가 남아프리카공화국을 꺾고 가장 먼저 16강에 올랐다.



캐나다는 29일 미국 캘리포니아주 잉글우드의 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 대회 32강전에서 남아공을 1-0으로 이겼다. 후반 추가 시간 2분 스테픈 유스타키우가 결승골을 터뜨렸다.



조별리그 B조 2위로 32강에 오른 캐나다는 이날 승리로 자국 월드컵 역사상 첫 토너먼트 승리를 거뒀다.



앞서 캐나다는 1986년 멕시코 월드컵과 2022년 카타르 월드컵에서 모두 조별리그를 넘지 못했다. 이번 대회에서는 처음으로 월드컵 토너먼트에 진출한 데 이어 16강까지 밟았다. 남아공도 A조 2위로 32강에 올라 역대 첫 토너먼트 진출을 이뤘지만, 첫 승에는 닿지 못했다.



캐나다는 점유율에서 42%-58%로 밀렸지만 슈팅 수에서는 12개-6개로 앞섰다. 유효슈팅도 캐나다가 7개, 남아공이 1개였다.



캐나다는 전반 7분 유스타키우의 중거리 슈팅으로 포문을 열었다.



전반 44분에는 코너킥 이후 모이즈 봄비토의 헤더가 남아공 수비수 몸에 맞고 나왔고, 이어진 데릭 코닐리어스와 테이전 뷰캐넌의 슈팅도 수비벽에 막혔다. 후반에도 캐나다는 기회를 만들었다. 후반 20분 역습 상황에서 타니 올루와시가 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다.



승부는 후반 추가 시간에 갈렸다. 오른쪽 측면에서 올라온 공이 수비에 맞고 흘렀고, 유스타키우가 페널티아크 정면에서 오른발 슈팅으로 남아공 골문을 열었다. LAFC 소속인 유스타키우는 로스앤젤레스에서 열린 경기에서 캐나다 축구사의 한 장면을 만들었다.



제시 마시 캐나다 감독은 경기 뒤 선수들을 그라운드에 모아 “너희는 오늘 캐나다의 영웅”이라고 외쳤다. 마시 감독은 “이 순간이 캐나다 축구에 얼마나 중요한지 선수들에게 말하고 싶었다”며 “사람들이 그라운드에서 모이는 걸 보여주기식이라고 하더라도 신경 쓰지 않는다. 중요한 건 우리 팀과 우리가 함께하는 일”이라고 말했다.



캐나다는 조별리그를 토론토와 밴쿠버에서 치렀지만, 스위스에 패해 조 2위가 되면서 토너먼트는 미국에서 치르게 됐다. 마시 감독은 “캐나다를 떠나야 했던 건 아쉬웠지만 선수들은 곧바로 다시 집중했다”고 했다.



캐나다는 16강에서 네덜란드-모로코전 승자와 맞붙는다.



마시 감독은 네덜란드를 “전통적 거인”, 모로코를 “현대적 거인”이라고 표현하며 “우리에게는 부담 없이 도전할 기회다. 이기기 위해 모든 것을 하겠다”고 말했다.



캐나다에는 알폰소 데이비스의 복귀도 호재다.



햄스트링 부상으로 조별리그에 결장했던 데이비스는 이날 후반 30분 교체로 들어가 이번 대회 첫 출전을 기록했다.



마시 감독은 한국 축구와도 인연이 있다. 그는 2024년 아시안컵 이후 위르겐 클린스만 감독이 경질됐을 당시 한국 대표팀 사령탑 후보로 거론됐지만 계약에는 이르지 못했다. 이후 같은 해 5월 캐나다 대표팀 지휘봉을 잡았고, 이번 대회에서 캐나다를 사상 첫 월드컵 16강으로 이끌었다.

