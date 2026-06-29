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채비 충전소도 ‘케이블 꽂으면 자동 결제’

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본문 요약

현대자동차그룹이 국내 민간 급속충전 1위 사업자인 채비와 손잡고 전기차 충전의 편의성을 대폭 강화한다.

기존에는 현대차그룹의 초고속 충전 서비스 '이피트' 83곳 위주로만 이용 가능했으나, 이번 연동으로 전국 1500여곳의 채비 충전소까지 활용 범위가 늘었다.

현대차그룹 관계자는 "채비와의 서비스 개시는 충전 혁신을 확산하는 중요한 전환점"이라며 "민간사업자, 정부와 협력 체계를 다져 전기차 충전 생태계를 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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채비 충전소도 ‘케이블 꽂으면 자동 결제’

입력 2026.06.29 20:34

수정 2026.06.29 20:35

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  • 박홍두 기자

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현대차, PnC 기술 확대 적용

“전기차 충전 생태계 넓혀갈 것”

현대자동차그룹이 국내 민간 급속충전 1위 사업자인 채비(CHAEVI)와 손잡고 전기차 충전의 편의성을 대폭 강화한다.

현대차그룹은 채비와 ‘플러그 앤 차지(PnC)’ 기술 적용을 완료하고 전국 채비 충전소에서 서비스를 본격 개시한다고 29일 밝혔다.

PnC는 전기차에 충전 케이블을 연결하면 차량 인증부터 충전, 결제까지 모든 과정이 자동으로 진행되는 국제 표준 기술이다. 기존 충전소에서 거쳐야 했던 회원카드 태그나 신용카드 결제 등 번거로운 절차를 없앴다. 암호화된 통신을 활용해 보안성도 한층 높였다.

이번 협업은 현대차그룹이 지난해 발표한 ‘국내 PnC 네트워크 확대 계획’의 첫 성과다. 기존에는 현대차그룹의 초고속 충전 서비스 ‘이피트(E-pit)’ 83곳 위주로만 이용 가능했으나, 이번 연동으로 전국 1500여곳의 채비 충전소까지 활용 범위가 늘었다.

현대차그룹 관계자는 “채비와의 서비스 개시는 충전 혁신을 확산하는 중요한 전환점”이라며 “민간사업자, 정부와 협력 체계를 다져 전기차 충전 생태계를 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

최영훈 채비 대표는 “전기차 보급 확대와 함께 충전 서비스도 단순한 인프라 제공을 넘어 고객 이용 환경 전반을 지원하는 방향으로 진화하고 있다”며 “현대차그룹과의 다양한 협업을 통해 충전은 더욱 간편하게, 이용 혜택은 더욱 풍성하게 만들고, 사용자 맞춤형 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

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