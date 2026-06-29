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HD한국조선해양이 국내 중소기업과 협력해 액화천연가스 추진선 핵심 기자재 국산화에 성공했다.

HD한국조선해양은 또 이번 인증이 프랑스 선급 등 관련 기관이 개발 초기부터 함께 참여해 이뤄낸 성과라는 점에서도 의미가 크다고 설명했다.

남영준 HD한국조선해양 SD사업대표는 "이번 인증식은 국내 우수 협력사들과 HD한국조선해양이 독자 개발한 고압 펌프의 세계적인 경쟁력을 확인한 뜻깊은 자리"라며 "검증된 안정성을 바탕으로 실선박에도 성공적으로 적용해 고객들의 서비스 만족도를 한 단계 더 높이겠다"고 밝혔다.

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HD한국조선해양, LNG 추진선 핵심 기자재 국산화 성공

입력 2026.06.29 20:38

수정 2026.06.29 20:39

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  • 김경학 기자

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중기와 협력 수입 의존 ‘고압 펌프’ 개발…국내외 70여척분 공급 계약

HD한국조선해양이 국내 중소기업과 협력해 액화천연가스(LNG) 추진선 핵심 기자재 국산화에 성공했다.

HD한국조선해양은 최근 경남 진해에서 LNG 연료 공급용 고압 펌프의 최종 성능 검증·형식 승인 인증서 수여식을 개최했다고 29일 밝혔다. HD한국조선해양이 독자 개발한 제품으로, 프리텍·성문 등 국내 중소기업이 제작·패키지화 과정에 참여했다.

고압 펌프는 그동안 해외 업체가 시장을 주도해 국내 조선 업계가 수입에 의존해왔다. 이 때문에 유지 보수, 공급망 불확실성 등 어려움이 있었다. HD한국조선해양은 이번 인증을 통해 친환경 선박의 핵심 기자재에 대한 국산화 기반을 확보하고 공급망 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대한다.

이 고압 펌프는 기술력을 인정받아 국내외 조선소와 70여척분의 공급계약을 확보한 상황이다. HD한국조선해양은 또 이번 인증이 프랑스 선급 등 관련 기관이 개발 초기부터 함께 참여해 이뤄낸 성과라는 점에서도 의미가 크다고 설명했다.

남영준 HD한국조선해양 SD사업대표는 “이번 인증식은 국내 우수 협력사들과 HD한국조선해양이 독자 개발한 고압 펌프의 세계적인 경쟁력을 확인한 뜻깊은 자리”라며 “검증된 안정성을 바탕으로 실선박에도 성공적으로 적용해 고객들의 서비스 만족도를 한 단계 더 높이겠다”고 밝혔다.

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