서울시, 장애인 건강보건관리사업 우수 지자체로 선정

전국 17개 시도 중 유일…보건소 중심 지역사회 재활 지원 등 성과

뇌경색으로 장기간 입원 치료를 받은 중증장애인 A씨는 퇴원 후 재활치료를 이어갈 수 있을지 걱정이 컸다. 이때 서울시 남부지역장애인보건의료센터가 퇴원연계서비스를 통해 A씨를 거주지 보건소 지역사회중심재활사업(CBR)과 연계했다. 보건소 작업치료사가 정기적으로 A씨 집을 찾아 재활운동을 지원하고 운동법을 알려줬다. A씨는 보건소와 센터의 지원 아래 꾸준히 걷기 운동을 하며 일상생활 적응 능력을 높여가고 있다.



A씨는 “병이 하루아침에 낫지는 않지만 많은 사람의 도움으로 하루하루 조금씩 건강해지고 있다”고 말했다.



서울시는 장애인 건강권과 의료 접근성 강화 성과를 인정받아 전국 17개 시도 중 유일하게 ‘장애인 건강보건관리사업 우수 지자체’로 선정됐다고 29일 밝혔다. 시는 지난 26일 보건복지부 주관으로 열린 ‘2026년 장애인 건강보건 통합성과대회’에서 복지부 장관 표창을 받았다.



서울시는 자치구 보건소 CBR 운영을 지원하고 보건·의료·복지 기관 간 연계 체계를 구축해 장애인 건강보건 전달 체계를 강화해 왔다. 보건소 CBR은 보건소가 중심이 돼 지역사회 자원을 활용해서 장애인 건강관리·재활·사회 참여를 통합적으로 지원하는 사업이다.



서울시 내 보건소 재활·건강관리 서비스 이용자는 2024년 8900명에서 지난해 1만2973명으로 증가했다. 지역사회재활협의체 운영을 통해 보건·의료·복지기관 간 연계를 강화하면서 사례 관리 실적도 같은 기간 91건에서 192건으로 늘었다.



지역사회 건강관리 서비스와 연결되지 못했던 장애인을 발굴한 성과도 나타나고 있다. 2024년 2241명이던 신규 등록 장애인은 지난해 2619명으로 증가했다.



서울시는 의료 인프라도 확대하고 있다. 지난 3월 강서구에 서부장애인치과병원을 개원했다. 성동구 서울시장애인치과병원에 이어 두 번째로 문을 연 장애인 전용 치과병원이다. 서울시는 전국 지자체 중 유일하게 장애인 치과병원을 운영하고 있다.



서울대병원·이대목동병원·성애병원 등 3곳에서 여성 장애인을 위한 장애친화 산부인과도 운영 중이다. 현재 2곳인 장애인 건강검진기관은 올해 말까지 최대 8곳으로 확대할 계획이다.



조영창 서울시 시민건강국장은 “앞으로도 장애인이 거주 지역에서 필요한 건강관리 서비스를 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 의료 인프라와 건강관리 지원체계를 지속 확대하겠다”고 말했다.

