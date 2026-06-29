내년 빨간날 72일…사흘 이상 연휴 10번

우주항공청 ‘2027년도 월력요항’ 주 5일 근무 직장인 ‘119일’ 쉬어

내년에 주 5일 근무를 하는 직장인은 총 119일을 쉰다. 3일 이상 연휴는 총 10번 있다. 다만 가장 긴 연휴가 나흘짜리여서 내년에는 1주일 가까이 쉬는 ‘황금연휴’는 기대할 수 없게 됐다.



우주항공청은 이 같은 내용을 담은 ‘2027년도 월력요항’을 29일 발표했다. 월력요항은 달력 제작의 기준이 되는 자료로, 천문역법에 따른 정확한 날짜와 절기, 공휴일 등이 담겼다.



내년 월력요항을 보면 달력에 빨간날로 표시되는 관공서 공휴일은 총 72일이다. 주 5일 근무를 하는 직장인에게 공휴일은 총 119일로 올해보다 하루 덜 쉰다. 일요일과 국경일, 설날, 대체공휴일 등을 포함한 공휴일에 토요일까지 합친 숫자다. 주 5일 직장 기준으로 내년 3일 이상 연휴는 총 10번 있다. 가장 긴 연휴는 설날 전후다. 토요일과 설날 및 설 연휴 대체공휴일을 합쳐서 나흘간(2월6~9일) 쉰다.



이외에 1월1~3일(1월1일 및 토·일요일), 2월27일~3월1일(토·일요일 및 3·1절), 5월1~3일(노동절, 일요일 및 노동절 대체공휴일), 7월17~19일(제헌절, 일요일 및 제헌절 대체공휴일), 8월14~16일(토요일, 광복절 및 광복절 대체공휴일), 9월14~16일(추석 및 추석 연휴) 10월2~4일(토요일, 개천절 및 개천절 대체공휴일), 10월9~11일(한글날, 일요일 및 한글날 대체공휴일), 12월25~27일(크리스마스, 일요일 및 크리스마스 대체공휴일)에도 연휴가 기다리고 있다.



주요 전통 명절 가운데 설날(음력 1월1일)은 2월7일이고, 정월대보름(음력 1월15일)은 2월21일이다. 단오(음력 5월5일)는 6월9일, 추석(음력 8월15일)은 9월15일이다.



월력요항에 관한 자세한 사항은 관보(gwanbo.go.kr)와 우주항공청 홈페이지(kasa.go.kr), 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지(astro.kasi.re.kr)에서 확인할 수 있다.

