국방부 조사본부 ‘군 수사권 집중’에 법무·감찰 강화, 내부 견제 장치 마련

방첩사 폐지로 안보수사권 등 이관 조직 비대화 우려…제도 개선 착수

국군방첩사령부 해체로 안보수사권을 넘겨받게 된 국방부 조사본부가 권한 집중에 따른 조직 비대화 우려를 불식하기 위해 내부 견제 강화 방안을 모색한다. 조사본부는 법무·감찰 기능을 보강하는 제도 개선에 착수했다.



29일 군 당국에 따르면 조사본부는 지난 26일 ‘군 수사 기능 민주적·제도적 통제 체계 발전 방향 연구’를 주제로 연구 용역 공고를 냈다. 이번 연구는 오는 7월 방첩사 해체 이후 조사본부로 집중될 수사권을 어떻게 통제할지에 초점이 맞춰진 것으로 풀이된다. 조사본부는 연구 결과를 바탕으로 군사경찰의 독립성과 책임성을 높이는 동시에 내부 감찰과 법무 기능을 포함한 견제 체계를 마련해 권한 집중 우려를 불식하겠다는 구상이다.



조사본부는 지난 2월 방첩사로부터 내란·외환죄 수사권을 넘겨받은 데 이어 방첩사의 안보수사권과 계엄 시 합동 수사 권한도 추가로 이관받을 예정이다. 이에 따라 조사본부에 수사 권한이 과도하게 집중되는 것 아니냐는 우려가 군 안팎에서 제기됐다.



조사본부는 내부 감찰실 인력을 새로 편제하는 것을 비롯해 법무·감찰 기능을 보강하겠다는 방침을 밝혔다. 조사본부는 연구 용역을 통해 이러한 내부 통제 장치를 보다 구체화할 것으로 전망된다.



국방부는 방첩사 폐지와 신설 기관 출범을 뒷받침할 입법에도 속도를 내고 있다. 지난 25일 국방부는 국군방첩사령부령 폐지령안과 국방방첩본부령안 등 5건의 부대령 제·개정안을 입법예고했다.



국방방첩본부령안은 동향 조사나 인사 첩보를 위한 정보 수집을 금지하고, 정보 활동 중 불법·비리 정황 이포착되면 즉시 관계 기관에 이첩하도록 했다. 또 수집 정보의 활용 범위는 정보 검증이나 방첩 교육, 수사 의뢰 등으로 제한했다. 그간 방첩사의 무소불위 권한으로 꼽혔던 군 내 세평 수집 기능을 원천 차단하기 위해서다.



조사본부령 일부개정령안에는 조사본부가 방첩 부대원이 직무 범위를 벗어나 수행한 정보 활동에 대해 조사할 수 있도록 하는 내용이 포함됐다. 새로 출범하는 국방방첩본부 또한 조사본부로부터 견제·감시를 받도록 하는 등 방첩과 관련한 통제를 강화하겠다는 것이다.



이번 조직 개편은 12·3 내란 당시 방첩사가 국회의원 체포조 운영에 가담하는 등 계엄에서 주요 역할을 수행했다는 의혹을 계기로 추진됐다. 국방부는 오는 7월 방첩사를 해체하고, 기존 수사 기능을 조사본부로 이관하는 한편 방첩·보안 기능은 각각 국방방첩본부와 국방보안지원단 등 신설 기관으로 분산할 계획이다.

