창간 80주년 경향신문

장동혁 “누가 뭐래도 사퇴 안 해”…비당권파 징계 땐 ‘새 국면’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 비당권파 의원들에 대한 징계를 예고하자 비당권파는 다시 장 대표 사퇴론을 꺼내 맞섰다.

우재준 최고위원은 "지도부가 원팀을 말하면서 기억나는 건 징계밖에 없다"며 "우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표는 내려와야 한다"고 말했다.

우 최고위원은 장 대표가 지난 26일 펜앤마이크 유튜브에 출연해 김재섭·김용태 의원 징계 가능성을 거론한 것을 언급한 뒤 "이들의 기여는 보이지 않고 지도부를 비판하고 있다고 그저 해당 행위 하는 사람이라고 본다면 이미 균형 잡힌 시야가 아니다"라며 "당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 할 때라고 생각한다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

장동혁 “누가 뭐래도 사퇴 안 해”…비당권파 징계 땐 ‘새 국면’

입력 2026.06.29 21:22

수정 2026.06.29 21:23

펼치기/접기
  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

당권파, 우재준 최고위원 겨냥 “사퇴 얘기하는 사람이 사퇴하라”

장 대표, 의총 불참…실제 의원들 징계 나서면 ‘집단 반발’ 예상

또 공개 설전 우재준 국민의힘 청년최고위원(왼쪽에서 네번째)이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 당대표 사퇴 촉구 발언을 하는 동안 장 대표(두번째)가 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

또 공개 설전 우재준 국민의힘 청년최고위원(왼쪽에서 네번째)이 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 당대표 사퇴 촉구 발언을 하는 동안 장 대표(두번째)가 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 비당권파 의원들에 대한 징계를 예고하자 비당권파는 다시 장 대표 사퇴론을 꺼내 맞섰다. 장 대표 사퇴 여부를 두고 지지부진한 설전만 이어지는 모양새다. 다만 징계가 현실화하면 의원들의 집단 반발로 갈등이 심화해 새로운 국면이 이어질 수 있다는 관측이 당내에서 나온다.

29일 국민의힘 최고위원회의에선 당권파와 비당권파의 설전이 공개회의부터 비공개회의까지 이어졌다. 우재준 최고위원은 “지도부가 원팀을 말하면서 기억나는 건 징계밖에 없다”며 “우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표는 내려와야 한다”고 말했다.

우 최고위원은 장 대표가 지난 26일 펜앤마이크 유튜브에 출연해 김재섭·김용태 의원 징계 가능성을 거론한 것을 언급한 뒤 “이들의 기여는 보이지 않고 지도부를 비판하고 있다고 그저 해당 행위 하는 사람이라고 본다면 이미 균형 잡힌 시야가 아니다”라며 “당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 할 때라고 생각한다”고 했다.

당권파 조광한 최고위원은 “정치인의 언어는 절제와 품격이 있어야 한다”며 “아전인수적인 판단과 표현은 정치 신뢰를 깎아내린다”고 우 최고위원을 우회적으로 비판했다. 앞서 발언했던 당권파 김민수 최고위원은 다시 마이크를 잡고 “우 최고위원이 공개 석상에서 국민들 다 보는데 당원들이 뽑은 당대표를 공개 모욕한 것 빼고 한 일이 특별히 기억나는 것이 없다”며 “지선 끝나고 비공개 최고위 나오는 꼴을 못 봤는데 자기 할 일을 무엇을 했느냐. 사퇴, 사퇴 얘기하는 (본인이) 사퇴하라”고 말했다.

회의가 비공개로 전환된 뒤에도 공방은 이어졌다. 장 대표는 “(투표용지 부족 사태에 대한) 재선거 특검을 할 생각을 해야지 사퇴만 얘기하냐”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 장 대표는 이후 페이스북에 비공개 최고위 때 “의총에서 어떤 결정을 하든, 최고위에서 누가 어떤 발언을 하든, 나는 사퇴하지 않는다”며 “최고위원 중 사퇴할 사람은 이 자리에서 사퇴하시라”고 말했다고 공개했다.

우 최고위원은 회의 후 기자들에게 “이 문제는 저만 이해하고 끝나는 게 아니라, 저와 같은 의문을 갖고 있는 많은 당원과 국민들이 있기에 공개적으로 목소리를 대변한 것”이라며 “(장 대표가) 공개적으로 설명해줘야 하는 문제”라고 말했다.

장 대표는 이날 오후 열린 의원총회에는 불참했다. 의총에서 징계 경고를 받은 의원들의 반발이 예상됐지만 장 대표가 불참하며 갈등은 표면화되지 않았다. 한 국민의힘 의원은 이날 기자에게 “장 대표가 스스로 사퇴하지 않으면 방법이 없기 때문에 다수 의원은 일단 두고 보자는 분위기”라며 “다만 실제로 의원들을 징계한다면 여러 의원이 가만히 있지 않을 것이고 새로운 국면이 될 것이다. 장 대표 스스로 사퇴론에 불쏘시개를 제공하는 꼴이 될 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글