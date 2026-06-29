청 “증축·재건축? 재개발도 가능…결정은 국민이 하는 것”

홍익표 정무수석, 유시민 ‘김어준 유튜브 출연 발언’에 반박

홍익표 청와대 정무수석은 유시민 작가의 ‘재건축론’을 두고 “필요하면 재개발까지 할 수 있다”며 “그것을 결정하는 것은 정치권이 아니라 국민이라고 생각한다”고 밝혔다.



홍 수석은 29일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 유 작가가 이재명 대통령의 국정 운영을 증축이 아닌 재건축에 비유한 데 대해 “갑자기 증축, 재건축 전문 용어가 나오는데 저는 더 나아가 재개발도 있었다고 생각한다”며 이같이 밝혔다.



홍 수석은 “도시개발을 할 때 개별 주택의 문제일 경우에는 증축이나 재건축을 하고 지역 전체가 문제일 때는 도시재생이나 재개발을 한다”며 “그것을 결정하는 것도 정치권이 아니라 국민”이라고 말했다. 그는 “대통령도 늘 ‘정치는 정치인이 하는 것 같지만 국민이 한다’고 말한다”며 “대한민국의 미래를 위해 무엇이 필요한지 고민하면서 우리끼리 논쟁하기보다 국민의 의견을 듣는 과정이 필요하다”고 했다.



유 작가는 지난 26일 유튜브 방송 <김어준의 다스뵈이다>에 출연해 이 대통령의 보수통합 인사와 실용주의 노선을 겨냥해 “이 대통령을 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다”며 “그런데 대통령은 재건축을 하려 한 것 같다. 재건축 하려면 기존 입주자들에게 동의를 받아야 한다”고 말했다. 그는 최근 이 대통령 지지율 하락은 코어 지지층 이탈 때문이라면서 “대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가”라고 했다.



반면 홍 수석은 지지율 하락 원인으로 6·3 지방선거 결과, 투표용지 부족 사태와 함께 당내 갈등을 꼽았다. 홍 수석은 “당내 갈등이 생기면 무조건 지지율이 빠진다”며 “김어준씨가 얘기하는 ‘코어 지지층이 조금 마음을 돌렸다, 팔짱 끼고 있다’도 일정 부분 맞지만, 지지율이 한 방향에서 빠지지 않는다. 중도층에서도 빠진다”고 말했다.



홍 수석은 “대한민국이 나아가는 과정에서 민주당이 어떤 선택과 변화, 판단을 해야 할지에 따라 필요하면 증축을 하고 재건축을 하고, 재개발까지 할 수 있는 여러 선택이 논의 속에서 판단될 문제”라고 했다.



홍 수석은 다음달 1일 예정된 이 대통령과 문재인 전 대통령의 회동 의제를 두고는 “사회 통합, 그리고 필요하다면 민주 진영 내 정치적 통합도 매우 중요한 과제”라고 했다. 그는 “문 전 대통령에 대한 불필요한 조롱과 멸칭도 잘못됐고, 과거 이 대통령이야말로 조롱과 멸시의 대상이었다”며 “두 대통령 모두 조롱과 멸시를 경험했던 정치인인 만큼 이런 일이 더는 확대돼서는 안 된다는 인식을 함께하고 계실 것”이라고 했다.

