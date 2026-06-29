국힘 “관치 개입 국정조사해야”…민주당 “호남 차별의식 팽배”

3대 메가프로젝트 정부발표 두고 공방

야 “최태원, 두 달 새 입장 변화…공직자 토지 보유 현황 공개하라”

여 “호남 지원은 도박, 영남은 균형발전이냐…흑색선전 법적 대응”

국민의힘은 호남 반도체 클러스터 조성 계획 등을 담은 정부의 ‘3대 메가프로젝트’를 두고 “산업의 미래를 뒤흔들 수 있는 정치 개입 의혹”이라고 비판했다. 국민의힘 의원들은 이재명 정부 공직자들과 더불어민주당 의원들의 호남권 토지 보유 현황을 공개하라는 주장도 내놨다. 민주당은 국민의힘을 향해 “호남 지역에 대한 본능적 차별의식이 가득하다”며 “악질적 흑색선전에 관용 없이 법적 대응에 나서겠다”고 했다.



정점식 국민의힘 원내대표는 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “우리는 광주·전남에 반도체 공장이 가는 걸 반대하는 게 아니다”라며 “서로 경쟁하는 두 대기업이 동시에 같은 입지에 대규모 투자계획을 발표한다는 것 자체가 관치 개입에 따른 억지 결정임을 가리킨다”고 말했다. 그러면서 “이 대통령은 직권남용이나 강요 지시가 아니라 행정지도라고 말했다”며 “공장의 입지가 정부 간섭과 개입으로 결정된 것을 자인한 관치 개입 자백 발언”이라고 했다.



신동욱 최고위원은 “왜 이것을 정부가 결정했는지를 두고 반드시 국회 차원에서 국정조사가 필요하다”고 말했다.



안철수 의원은 페이스북에 호남 반도체 투자로 지역 부동산 가격이 높아질 것이라며 “이재명 정부 공직자와 더불어민주당 의원들의 호남 토지 보유 현황을 공개하라”고 적었다. 삼성전자 사장 출신 고동진 의원은 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 최태원 SK그룹 회장이 지난 4월28일 호남 반도체 투자에 의문을 표했다고 언급한 뒤 “두 달 만에 바뀐 것이 상식적으로 이상하다. 반도체 부지 선정은 5~7년 걸린다”고 말했다.



반도체 산업과 관련 있는 지역의 국회의원과 지방자치단체장들도 나섰다. 유의동 국민의힘 의원(경기 평택을)과 이준석 개혁신당 의원(경기 화성을)은 국회에서 공동 기자회견을 열고 “평택과 용인의 계획을 일정대로 추진하라”며 “용인 투자 계획을 호남으로 대체하는 일은 없어야 한다”고 말했다.



추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북지사는 대구·경북 국민의힘 의원들과 국회에서 기자회견을 열고 “국가균형발전 차원에서 비수도권의 첨단산업을 육성하는 것은 환영할 일이지만 반도체 팹 입지 선정은 산업 생태계와 기업의 경영 효율성에 대한 객관적 검토 없이 정치적 논리로 결정돼서는 안 된다”고 했다.



한병도 민주당 당대표 권한대행 겸 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의힘은 프로젝트 발표 전부터 철 지난 지역주의를 들먹이며 딴지를 걸고 있다”며 “악질적 흑색선전에 관용 없이 법적 대응에 나서겠다”고 했다. 한 대행은 안철수 의원이 한 ‘청와대가 멱살을 잡아끌었다’는 취지의 발언을 언급하며 “터무니없는 가짜뉴스를 살포하고 있다”면서 “국민의힘의 주장은 글로벌 기업의 생존 전략을 이해하지 못하는 무지의 소치이자 국가 성장을 가로막으려는 악의적 발목잡기”라고 했다.



강준현 민주당 수석대변인은 국민의힘의 비판에 대해 “자신들의 사고 회로 속에 호남 지역에 대한 본능적 차별의식이 가득하다는 사실을 방증한다”며 “호남을 지원하면 정치 도박이고, 영남을 지원해야 균형발전이냐”고 했다.

